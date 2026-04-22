Detuvieron al creador de "Argentina Casting": lo acusan de captar chicas y difundir videos íntimos

Embed

En muchos casos, utilizaba identidades falsas como “Liam” o “Elion” para generar confianza y evitar ser rastreado.

Durante los allanamientos realizados en Rosario, Buenos Aires y Posadas, los investigadores secuestraron notebooks, cámaras, discos rígidos, contratos, tarjetas, criptomonedas y más de 150 videos. Además, detectaron movimientos por 119 millones de pesos entre enero de 2023 y mayo de 2024 a través de diez billeteras virtuales vinculadas al acusado.

Hasta el momento hay ocho casos judicializados, aunque la fiscalía sospecha que el número real de víctimas podría ser mucho mayor y que la red operó en varias provincias, entre ellas Buenos Aires, Córdoba, Jujuy y Misiones.

gianfranco-gaspar-nunez-fue-detenido-foto-pfa-T7QW43WALFDSJMCXSXWXX7FQFI Gianfranco Gaspar Núñez fue detenido. (Foto: PFA)

Prisión preventiva y una investigación que sigue creciendo

El juez Carlos Vera Barros ordenó la prisión preventiva por 90 días mientras avanza la investigación por presunta explotación sexual y se profundiza la búsqueda de nuevas víctimas.

Para los fiscales, el caso revela un esquema organizado y sostenido en el tiempo, en el que las jóvenes eran convertidas en contenido monetizable para consumo masivo y anónimo.

Los polémicos posteos que lo expusieron

En paralelo, el acusado quedó bajo la lupa por sus publicaciones en redes sociales, donde difundía mensajes ofensivos, machistas y xenófobos. En uno de los posteos que se viralizó, escribió: “Si te sentís feo en Argentina, es recomendable viajar a Paraguay”, junto a comentarios degradantes hacia mujeres extranjeras.

También generó rechazo otra publicación en la que afirmaba: “Pagar por sexo es lo más bajo que puede hacer un hombre”, en aparente contradicción con las acusaciones que enfrenta.