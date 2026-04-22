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Detuvieron al creador de "Argentina Casting": lo acusan de captar chicas y difundir videos íntimos

El acusado atraía a mujeres jóvenes y menores con promesas de dinero y fama en el exterior, pero ocultaba un plan perverso. Está apresado con prisión preventiva.

Gianfranco Gaspar Núñez está detenido. (Foto: A24 )

Gianfranco Gaspar Núñez está detenido. (Foto: A24 )

Un hombre de 30 años quedó en el centro de una causa federal que expone un presunto esquema de explotación sexual montado bajo una fachada digital. La investigación apunta a que, detrás de promesas de fama y dinero en el mundo audiovisual, operaba una estructura destinada a captar mujeres, incluidas menores, y difundir contenido íntimo sin consentimiento.

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Gianfranco Gaspar Núñez, oriundo de Rosario, es señalado por la Justicia como el presunto responsable de “Argentina Casting”, un sitio que simulaba ofrecer oportunidades laborales en producciones audiovisuales. Según el expediente, el acusado utilizaba redes sociales como Instagram para contactar a las víctimas, a quienes les prometía ingresos rápidos y proyección internacional.

Pero el mecanismo ocultaba un sistema de explotación. Los videos íntimos que se grababan en ese contexto eran luego editados y distribuidos en plataformas digitales, grupos cerrados y canales de Telegram, sin autorización de las personas involucradas.

La causa, impulsada por el Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina (PFA) y fiscales federales de Rosario, logró reconstruir el modus operandi. Núñez se presentaba como productor, ofrecía pagos, alrededor de 200 dólares por trabajo, y hacía firmar contratos que las víctimas no podían revisar ni conservar.

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En muchos casos, utilizaba identidades falsas como “Liam” o “Elion” para generar confianza y evitar ser rastreado.

Durante los allanamientos realizados en Rosario, Buenos Aires y Posadas, los investigadores secuestraron notebooks, cámaras, discos rígidos, contratos, tarjetas, criptomonedas y más de 150 videos. Además, detectaron movimientos por 119 millones de pesos entre enero de 2023 y mayo de 2024 a través de diez billeteras virtuales vinculadas al acusado.

Hasta el momento hay ocho casos judicializados, aunque la fiscalía sospecha que el número real de víctimas podría ser mucho mayor y que la red operó en varias provincias, entre ellas Buenos Aires, Córdoba, Jujuy y Misiones.

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Gianfranco Gaspar N&uacute;&ntilde;ez fue detenido. (Foto: PFA)

Gianfranco Gaspar Núñez fue detenido. (Foto: PFA)

Prisión preventiva y una investigación que sigue creciendo

El juez Carlos Vera Barros ordenó la prisión preventiva por 90 días mientras avanza la investigación por presunta explotación sexual y se profundiza la búsqueda de nuevas víctimas.

Para los fiscales, el caso revela un esquema organizado y sostenido en el tiempo, en el que las jóvenes eran convertidas en contenido monetizable para consumo masivo y anónimo.

Los polémicos posteos que lo expusieron

En paralelo, el acusado quedó bajo la lupa por sus publicaciones en redes sociales, donde difundía mensajes ofensivos, machistas y xenófobos. En uno de los posteos que se viralizó, escribió: “Si te sentís feo en Argentina, es recomendable viajar a Paraguay”, junto a comentarios degradantes hacia mujeres extranjeras.

También generó rechazo otra publicación en la que afirmaba: “Pagar por sexo es lo más bajo que puede hacer un hombre”, en aparente contradicción con las acusaciones que enfrenta.

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