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La impresionante transformación de Morena Rial en plena prisión domiciliaria que nadie esperaba

Morena Rial, en plena prisión domiciliaria, sorprendió con un cambio de look que genera expectativas sobre su futuro.

22 abr 2026, 19:42
La impresionante transformación de Morena Rial en plena prisión domiciliaria que nadie esperaba
La impresionante transformación de Morena Rial en plena prisión domiciliaria que nadie esperaba

La impresionante transformación de Morena Rial en plena prisión domiciliaria que nadie esperaba

Mientras cumple prisión domiciliaria y aguarda novedades clave en su causa, Morena Rial atraviesa días decisivos. Según trascendió, podría acceder a la libertad condicional en el corto plazo, siempre y cuando se avance con la homologación de una pena menor a tres años.

Quien se refirió a esa posibilidad fue su abogado, Martín Leiro, al explicar que el escenario podría definirse cuando se concrete el juicio abreviado pactado por los tres delitos que se le imputan.

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En ese contexto, Morena decidió hacer un cambio fuerte en su imagen. Desde su casa, donde tiene permitido recibir visitas, convocó a su peluquero de confianza, Pablo Vercellone, para llevar adelante la transformación.

Fue el propio estilista quien mostró el resultado y acompañó el posteo con una frase que llamó la atención: “Cambio de look, para su nueva vida”.

En cuanto al trabajo realizado, explicó que se trata de un rubio más luminoso, con mechas que aportan profundidad. El corte fue diseñado en capas, con un peinado de ondas suaves, raya al medio y un flequillo abierto que enmarca el rostro.

El cambio llega en un momento sensible y con expectativas de resolución, en lo que podría marcar un nuevo comienzo para la mediática.

El cambio de look a Morena Rial

Qué había dicho Morena Rial de su paso por prisión tras obtener la domiciliaria

El equipo de A la Tarde (América Tv) se acercó hasta el edificio donde Morena Rial cumple con su arresto domiciliario y la joven reflejó cómo estaba viviendo este momento.

En una de las imágenes que se conocieron se la ve acompañada de Alan Cañete en el balcón y ella contó a través del portero eléctrico cómo vivió los meses en la cárcel.

“No deja de ser un encierro, no deja de ser una cárcel, pero en ningún momento nadie me faltó el respeto y estuvo todo bien”, comenzó su relato.

“Estoy bien, con mi hijo que está durmiendo la siesta, pero todo tranqui. Al nene siempre lo cuidaron bien mi papá y mi hermana, por eso siempre estuve tranquila. Estoy muy contenta de estar acá”, reconoció la hija de Jorge Rial.

Respecto al régimen de visitas, la influencer explicó: “Tengo permitidas dos personas, y son mis dos amigos, de máxima confianza, y después no tengo más nadie por ahora”.

En cuanto a su futuro, Morena Rial planea seguir una carrera y hacer las cosas bien para no repetir los mismos errores del pasado: “Seguramente empiece a estudiar abogacía. Alan ya me anotó. Obviamente voy a hacer las cosas bien para no estar más alejada de mi hijo y de mis hijos”, aseguró la joven.

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