Una mujer trans denunció que sufrió un violento ataque en una verdulería de Villa Urquiza

La influencer Ámbar Deleo denunció haber sido víctima de una violenta agresión en una verdulería de Villa Urquiza, en un episodio que comenzó con comentarios discriminatorios. El hecho terminó con golpes, gritos y la intervención de la policía.
Ámbar Deleo es influencer y compartió el momento cuando dos mujeres la agredieron en un comercio. El caso se viralizó rápidamente en redes sociales tras la difusión de un video.
Una influencer trans tucumana fue atacada por una clienta en una verdulería. (Instagram Ámba.
La influencer Ámbar Deleo denunció haber sido víctima de una violenta agresión en una verdulería de Villa Urquiza, en un episodio que comenzó con comentarios discriminatorios. El hecho terminó con golpes, gritos y la intervención de la policía.
El caso se viralizó rápidamente en redes sociales tras la difusión de un video en el que la joven relató lo ocurrido y apuntó contra una mujer y su hija, a quienes acusó de hostigarla con frases ofensivas.
Según el testimonio de Deleo, todo comenzó cuando, mientras hacía compras, escuchó a una joven decir en voz alta: “Mirá, es un hombre”. Aunque intentó ignorar la situación, los comentarios continuaron y atrajeron la atención de otras personas.
“Me enojé y le pregunté si tenía algún problema conmigo”, explicó. Sin embargo, la respuesta de la joven y su madre fue negar los dichos, lo que intensificó la discusión.
El cruce escaló rápidamente. La influencer contó que, en medio de la tensión, se produjo un contacto físico que derivó en una pelea dentro de la verdulería. “Estaba en shock, no pude ni filmar esa parte”, relató.
Deleo aseguró que fue atacada dentro del local y que ambas terminaron enfrentándose físicamente. En medio del caos, la otra joven se habría desmayado, mientras continuaban los gritos y empujones.
“Fue todo muy loco, como de novela”, describió la influencer, quien también destacó el testimonio de una vecina que presenció la escena y respaldó su versión de los hechos.
La situación requirió la llegada de la policía, una ambulancia y familiares de la joven involucrada. Según Deleo, el padre de la chica mostró resignación ante lo ocurrido.
Tras el incidente, la influencer decidió no avanzar con una denuncia formal y optó por retirarse del lugar. “Solo quería irme a mi casa y olvidarme de todo”, explicó.
Sin embargo, al regresar, sufrió una fuerte crisis nerviosa con temblores y sensación de parálisis, aunque logró recuperarse tras hablar con amigos.
El conflicto no terminó ahí. Días después, mientras brindaba una entrevista a América TV, Deleo aseguró que volvió a ser agredida, esta vez por el padre de la joven con la que se había enfrentado.
Según denunció en sus redes, el hombre la increpó con comentarios discriminatorios, homofóbicos y transfóbicos. El caso generó fuerte repercusión y reabre el debate sobre la violencia y la discriminación en espacios cotidianos, en un contexto donde los episodios de agresión viralizados generan creciente preocupación.