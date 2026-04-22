Una mujer trans denunció que sufrió un violento ataque en una verdulería de Villa Urquiza

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El cruce escaló rápidamente. La influencer contó que, en medio de la tensión, se produjo un contacto físico que derivó en una pelea dentro de la verdulería. “Estaba en shock, no pude ni filmar esa parte”, relató.

Golpes, desmayo y un clima de máxima tensión

Deleo aseguró que fue atacada dentro del local y que ambas terminaron enfrentándose físicamente. En medio del caos, la otra joven se habría desmayado, mientras continuaban los gritos y empujones.

“Fue todo muy loco, como de novela”, describió la influencer, quien también destacó el testimonio de una vecina que presenció la escena y respaldó su versión de los hechos.

La situación requirió la llegada de la policía, una ambulancia y familiares de la joven involucrada. Según Deleo, el padre de la chica mostró resignación ante lo ocurrido.

Captura La influencer Ámbar Deleo.

Sin denuncia y un fuerte impacto emocional

Tras el incidente, la influencer decidió no avanzar con una denuncia formal y optó por retirarse del lugar. “Solo quería irme a mi casa y olvidarme de todo”, explicó.

Sin embargo, al regresar, sufrió una fuerte crisis nerviosa con temblores y sensación de parálisis, aunque logró recuperarse tras hablar con amigos.

Nueva agresión y preocupación en el barrio

El conflicto no terminó ahí. Días después, mientras brindaba una entrevista a América TV, Deleo aseguró que volvió a ser agredida, esta vez por el padre de la joven con la que se había enfrentado.

Según denunció en sus redes, el hombre la increpó con comentarios discriminatorios, homofóbicos y transfóbicos. El caso generó fuerte repercusión y reabre el debate sobre la violencia y la discriminación en espacios cotidianos, en un contexto donde los episodios de agresión viralizados generan creciente preocupación.