Crimen del policía en La Matanza: hallaron la camioneta y buscan a un sospechoso con tobillera electrónica

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Según fuentes del caso, el acusado tenía colocada una tobillera electrónica y cumplía arresto domiciliario en el marco de una causa previa por intento de homicidio agravado contra un miembro de una fuerza policial, ocurrido en 2021.

Este dato refuerza la hipótesis de los investigadores sobre el perfil del sospechoso y su posible participación directa en el ataque que terminó con la vida de Molina.

la-mujer-detenida-es-la-mama-de-uno-de-los-acusados-foto-tn-6MFCOQDK55ABVDJC5HW2XGO7I4 La mujer detenida es la mamá de uno de los acusados

El crimen del policía: emboscada, disparo y fuga

El hecho ocurrió minutos antes del mediodía del martes, cuando Molina trabajaba como custodio frente a un comercio sobre la Ruta 3. En ese momento, fue sorprendido por delincuentes armados que buscaban robar la recaudación.

Las cámaras de seguridad registraron la secuencia: los asaltantes lo interceptaron cuando estaba dentro de su vehículo, lo obligaron a bajar y, tras arrojarlo al suelo, le dispararon a quemarropa en el pecho.

Luego del ataque, los delincuentes revisaron sus pertenencias y escaparon en la misma camioneta utilizada para la emboscada. El policía fue trasladado de urgencia al hospital, pero murió poco después debido a la gravedad de la herida.

Captura Hallaron la camioneta y buscan a un sospechoso con tobillera electrónica.

Conmoción y búsqueda de los responsables

Molina tenía más de 10 años de servicio en la fuerza y formaba parte de la Dirección de Investigación de Delitos Federales. Era padre de dos hijos.

Con el hallazgo del vehículo y la detención de un familiar directo de uno de los sospechosos, la investigación avanza mientras la Justicia intenta dar con los autores del crimen que conmocionó a la comunidad.