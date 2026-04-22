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Crimen del policía en La Matanza: hallaron la camioneta y buscan a un sospechoso con tobillera electrónica

La Justicia ordenó un allanamiento en Ciudad Evita y detuvo a la madre de uno de los principales sospechosos. El fiscal Carlos Adrián Arribas, tiene identificado a uno de los asaltantes que mataron a Mauro Fabián Molina.

Crimen del policía en La Matanza. 

Crimen del policía en La Matanza. 

La investigación por el asesinato del policía bonaerense Mauro Fabián Molina sumó un avance clave en las últimas horas: la Justicia ordenó un allanamiento en Ciudad Evita y detuvo a la madre de uno de los principales sospechosos, mientras intensifica la búsqueda de los responsables del crimen ocurrido en Isidro Casanova.

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Por orden del fiscal Carlos Adrián Arribas, efectivos policiales realizaron un operativo en una vivienda donde encontraron la Volkswagen Amarok gris que habría sido utilizada por los delincuentes. El vehículo tenía pedido de secuestro activo desde diciembre de 2024 en una causa por robo.

Durante el procedimiento, también fue detenida la dueña de la casa, una mujer de 61 años que es madre de uno de los sospechosos identificados en la causa.

En el lugar, los investigadores secuestraron 340 mil pesos en efectivo, aerosoles de secado rápido, un eliminador de olores y pertenencias vinculadas al prófugo, entre ellas su celular, pasaporte y una fotografía.

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Según fuentes del caso, el acusado tenía colocada una tobillera electrónica y cumplía arresto domiciliario en el marco de una causa previa por intento de homicidio agravado contra un miembro de una fuerza policial, ocurrido en 2021.

Este dato refuerza la hipótesis de los investigadores sobre el perfil del sospechoso y su posible participación directa en el ataque que terminó con la vida de Molina.

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La mujer detenida es la mamá de uno de los acusados

El crimen del policía: emboscada, disparo y fuga

El hecho ocurrió minutos antes del mediodía del martes, cuando Molina trabajaba como custodio frente a un comercio sobre la Ruta 3. En ese momento, fue sorprendido por delincuentes armados que buscaban robar la recaudación.

Las cámaras de seguridad registraron la secuencia: los asaltantes lo interceptaron cuando estaba dentro de su vehículo, lo obligaron a bajar y, tras arrojarlo al suelo, le dispararon a quemarropa en el pecho.

Luego del ataque, los delincuentes revisaron sus pertenencias y escaparon en la misma camioneta utilizada para la emboscada. El policía fue trasladado de urgencia al hospital, pero murió poco después debido a la gravedad de la herida.

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Hallaron la camioneta y buscan a un sospechoso con tobillera electrónica.

Conmoción y búsqueda de los responsables

Molina tenía más de 10 años de servicio en la fuerza y formaba parte de la Dirección de Investigación de Delitos Federales. Era padre de dos hijos.

Con el hallazgo del vehículo y la detención de un familiar directo de uno de los sospechosos, la investigación avanza mientras la Justicia intenta dar con los autores del crimen que conmocionó a la comunidad.

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