Los padres de Loan denunciaron a Fernando Burlando y el abogado les contestó

Además, podrían ir por más porque acusan indirectamente a Burlando de acoso cibernético sobre José. Desde que le revocaron el poder de representación, Roberto Méndez es el único abogado que patrocina a la familia.

La estrategia de los denunciantes es probar el acoso digital. “Nos está injuriando”, protestaron los papás de Loan por la frase de Burlando que sugería que ellos “entregaron a su propio hijo”.

“Hemos sido señalados, imputados y acusados expresa y públicamente por nuestro propio ex letrado de ser sospechosos, autores, coautores o cómplices del delito que se investiga”, se quejaron María y José en el escrito, donde además exigen que se aclare que no están imputados ni investigados.

El descargo de Fernando Burlando

Por su parte, Fernando Burlando habló en A24 y se defendió su postura: “A Loan lo entregaron y la política de Corrientes está metida” y agregó “si estás buscando a tu hijo no te reunas con gente que no se arremangó para ir a buscarlo”.

“Cuando vos perdés un hijo la brújula no se corre. No estoy diciendo que los padres lo entregaron, Loan desapareció antes, no estoy acusando a los padres. Siento que la familia de Loan bajó los brazos”, comentó el famoso abogado.

“Cuando no querés ver lo que está pasando... Me acusan de deshonesto y eso duele”, indicó Burlando. “No me involucren con el tema del dinero y las colectas porque no tengo nada que ver”, dijo.

"Había que descartar o no la participación del poder en el caso. Si José y María se habían juntado con culpables de algo vinculado a la causa podían terminar en un lugar no deseado", respondió Burlando.

"Los padres son los padres y son las víctimas, pero hay reuniones que atrasan", finalizó Birlando.