BOMBA EN EL CASO LOAN: Fernando Burlando ya no es más el abogado de la familia

Burlando, sorprendido por la revocación

"No estoy más, me revocó sin avisar", afirmó un sorprendido Burlando en referencia a la presentación realizada por Méndez. Luego, el abogado señaló que su intervención en el expediente no solo no fue bien recibida por todos los involucrados, sino que también admitió que su rol en el caso le había hecho "ganar un par de enemigos".

Méndez, quien ha sido el representante de la familia desde el inicio, presentó la solicitud para asumir el control completo del caso ante la jueza federal Cristina Elizabeth Pozzer Penzo, quien tiene a cargo el expediente. En la petición también se incluyó el desplazamiento de Gustavo Briend, quien había trabajado en el equipo de defensa junto con Burlando.

"Que vengo por este acto a revocar el mandato conferido a los Dres. Fernando Andrés Burlando y Sergio Gustavo Briend, otorgado oportunamente por la Sra. María Luisa Noguera y el Sr. José Omar Peña, asumiendo la totalidad de la querella por quien suscribe", dice el escrito presentado por Méndez.

La familia del menor desaparecido, representada por su madre, María Luisa Noguera, de 46 años, y su hermano José Omar Peña, de 25 años, apoyó el pedido de Méndez, lo que fue determinante para que la jueza aceptara los cambios en la representación legal.