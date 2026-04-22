El inesperado gesto de Pincoya con Brian Sarmiento en su cumpleaños tras el fuerte cruce en Gran Hermano

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Por qué Brian Sarmiento le hizo la fulminante a Pincoya en Gran Hermano

Brian Sarmiento pasó por el confesionario de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) y tomó una decisión fuerte dentro del juego: utilizar la nominación fulminante contra Jennifer 'Pincoya' Torres, a quien responsabilizó por distintos conflictos vinculados a la convivencia.

“Desde el inicio del programa, cuando me juntaba con ella, comenta que en su Gran Hermano en Chile los dejaba sin comida a sus compañeros para desestabilizarlos. Acá hace lo mismo, y se queda escuchando los gritos y afecta, por ejemplo, a Daniela o Yipio con su condición física ”, denunció el exfutbolista al haber hecho su jugada.

En su descargo, Sarmiento también apuntó contra ciertas actitudes que, según él, generaron malestar en la casa y escalaron el conflicto entre los participantes. Su exposición no pasó desapercibida y sumó tensión a una semana ya cargada.

“También se mete con el pueblo argentino. Si nosotros estuviéramos en su país e hiciéramos lo mismo, como empujar a una compañera, ¿cuánto duraríamos? ”, sostuvo Brian sobre la chilena, haciendo alusión al conflicto de Pincoya con Tamara Paganini de semanas atrás.