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El inesperado gesto de Pincoya con Brian Sarmiento en su cumpleaños tras el fuerte cruce en Gran Hermano

Pincoya Torres tuvo un inesperado acercamiento con Brian Sarmiento en el contexto de su cumpleaños, apenas horas después de la feroz pelea que protagonizaron en la gala del martes.

22 abr 2026, 19:36
El inesperado gesto de Pincoya con Brian Sarmiento en su cumpleaños tras el fuerte cruce en Gran Hermano
El inesperado gesto de Pincoya con Brian Sarmiento en su cumpleaños tras el fuerte cruce en Gran Hermano

El inesperado gesto de Pincoya con Brian Sarmiento en su cumpleaños tras el fuerte cruce en Gran Hermano

Luego del cruce del martes, Pincoya descolocó a todos en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) al decidir acercarse a Brian Sarmiento y tener un gesto que contrastó por completo con la dureza que habían mostrado horas antes. Su cumpleaños, fue el motivo de acercamiento.

Luego de que el exfutbolista admitiera frente a todos que le había hecho la fulminante a la participante chilena, el Big intervino y tomó una decisión tajante: anular la fulminante por haber sido “cantada”. Es decir, al blanquear su movimiento antes de tiempo, el jugador incumplió una de las normas clave del reality, lo que derivó en la sanción inmediata.

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Fue así que Pincoya salió de la habitación y, sin dar demasiadas vueltas, fue directo a buscarlo a él. En un gesto inesperado que rompió con la tensión previa, se acercó con naturalidad y le dijo: “Te voy a regalar un cigarro. Feliz cumpleaños ”, dejando a todos descolocados por el cambio de clima. "Muchas gracias", respondió.

"Al cumpleañero se le saluda", argumentó Pincoya, dejando atrás la pelea. " Yo siempre he sido así", siguió.

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Por qué Brian Sarmiento le hizo la fulminante a Pincoya en Gran Hermano

Brian Sarmiento pasó por el confesionario de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) y tomó una decisión fuerte dentro del juego: utilizar la nominación fulminante contra Jennifer 'Pincoya' Torres, a quien responsabilizó por distintos conflictos vinculados a la convivencia.

Desde el inicio del programa, cuando me juntaba con ella, comenta que en su Gran Hermano en Chile los dejaba sin comida a sus compañeros para desestabilizarlos. Acá hace lo mismo, y se queda escuchando los gritos y afecta, por ejemplo, a Daniela o Yipio con su condición física ”, denunció el exfutbolista al haber hecho su jugada.

En su descargo, Sarmiento también apuntó contra ciertas actitudes que, según él, generaron malestar en la casa y escalaron el conflicto entre los participantes. Su exposición no pasó desapercibida y sumó tensión a una semana ya cargada.

También se mete con el pueblo argentino. Si nosotros estuviéramos en su país e hiciéramos lo mismo, como empujar a una compañera, ¿cuánto duraríamos? ”, sostuvo Brian sobre la chilena, haciendo alusión al conflicto de Pincoya con Tamara Paganini de semanas atrás.

     

 

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