El nene baleado en la cara para robarle en La Matanza será operado en las próximas horas

En este marco, todavía se investiga quiénes realizaron el ataque. Hasta el momento, fueron identificadas dos personas y la Justicia trabaja para dar con su paradero.

Jésica, testigo del hecho y la mujer que socorrió al nene cuando le dispararon, habló con América TV y dio detalles del episodio. "Escuché el impacto, me asomé a la puerta y vi a Joaquín saliendo del (supermercado) chino", contó.

"Lo vi con sangre en la cara y no estaba segura si realmente era sangre. Me quedé mirando y le empezó a salir sangre de la boca. Corrí para ayudarlo. Cuando llegué, estaba hablando con su mamá. El le decía 'mamá, me pagaron un tiro, estoy en el chino'", agregó.

En este contexto, Jésica afirmó: "Lo primero que hice fue decirle que ahora estaba conmigo, que se mantenga hablando conmigo. Tenía una calma impresionante. No lloraba".

"Le dije que necesitaba saber dónde le dolía para parar la sangre. Busqué a través de la oreja. Yo tenía un delantal. Lo apreté y no paraba de sangrar. De su pómulo salía mucha sangre", detalló.

Ciudad Evita: cómo fue el ataque al nene para robarle la mochila

Según un vecino que fue testigo del robo, los delincuentes le dispararon sin mediar palabra y huyeron tras el ataque.

El chico logró cruzar la calle malherido, y una vecina lo asistió. Mientras tanto, a través de su celular encima, alcanzó avisarle de lo sucedido a su mamá, quien llegó rápidamente a la zona.

Finalmente, el nene fue trasladado por la policía al hospital Balestrini, a bordo de una patrulla policial, ya que la ambulancia nunca llegó, tras lo cual fue derivado al Hospital Italiano, donde hoy se recuperaba de las lesiones.

"Mamá, me pegaron un tiro, estoy en el chino", alcanzó a decirle el niño a su madre, Natalia, a poco de ser baleado en el pómulo derecho cuando se encontraba cerca de la avenida Perón al 1500, de esa localidad.