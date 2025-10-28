El nuevo look de "La Toretto", acusada de atropellar y matar a un motociclista

El letrado agregó que, según les informaron en la fiscalía, “había muchos elementos probatorios que quizás se le haya pasado dejar los archivos abiertos”. En ese sentido, insistió: “Quizás a esta parte se le esté ocultando información. No lo sabemos y necesitamos constatarlo para producir prueba”.

Sin embargo, el tribunal no hizo lugar al planteo de nulidad, lo que generó el enojo del equipo defensor. “Ya se planteó en la audiencia anterior”, respondió una de las juezas, cerrando el tema.

Testigos y un pedido inusual

Durante la jornada, la defensa presentó una lista de testigos clave que incluye a Lourdes y Agostina, amigas de Alvite presentes la noche del choque; además de Paula Tempesta y Paola Alvite, madre y hermana de la acusada.

El dato que más sorprendió fue la citación de Fernando Padovan, el fiscal que llevó adelante la instrucción de la causa. “Lo citamos porque hubo maltrato, ocultamiento y un sinnúmero de elementos que hacen poner en duda su buen desempeño en la etapa preparatoria”, sostuvo Gliemmo. No obstante, tanto la fiscalía como la querella rechazaron el pedido por considerarlo improcedente.

La audiencia, realizada en el Tribunal Criminal N° 2 de La Plata, busca ordenar la prueba, resolver los planteos pendientes y reducir la extensa lista de testigos, que actualmente supera los 130 nombres.

Del otro lado, los familiares de Walter Armand volvieron a hacerse presentes con las clásicas remeras con la cara del músico fallecido. “Queremos que se haga justicia y que empiece el juicio de una vez. No queremos más audiencias que estiren el proceso”, reclamó Sandra, hermana de la víctima, en diálogo con la prensa.

Según fuentes judiciales, el tribunal intentará cerrar hoy la etapa preliminar para poder fijar la fecha del juicio oral antes de fin de año o, a más tardar, a comienzos de 2026.

Durante la primera audiencia, la defensa ya había denunciado irregularidades en la investigación y pidió la recusación del fiscal Padovan, además de una pericia informática para verificar si el expediente digital contenía todos los documentos.

Mientras tanto, Felicitas Alvite, de 22 años, sigue bajo arresto domiciliario, a la espera de un proceso judicial que definirá su futuro. Esta vez, lejos del ruido mediático y con una imagen distinta, buscó mantener un bajo perfil frente a un caso que conmocionó a La Plata y al país.