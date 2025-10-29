De Mar del Plata a Bariloche: cuánto cuesta viajar en micro a los destinos más elegidos para el verano 2026

El destino cuyano Mendoza se ubica en una franja intermedia, con pasajes desde $85.000 por tramo. La capital mendocina combina paisajes de montaña, bodegas y gastronomía, lo que la convierte en una opción atractiva tanto en verano como en invierno.

Por su parte, Córdoba vuelve a destacarse entre los destinos más accesibles, con boletos que parten desde $50.000. En el caso de Tucumán, los precios también comienzan alrededor de $85.000, similares a los de Mendoza.

Cómo aprovechar las mejores tarifas

Las empresas de micros explican que los valores pueden variar según la fecha de viaje, la demanda y el tipo de servicio (semicama, cama o suite). Además, los precios informados corresponden a los boletos de ida, por lo que el costo total del viaje puede duplicarse fácilmente.

Comprar con anticipación sigue siendo la clave para ahorrar. Las plataformas oficiales y los portales de venta permiten comparar precios entre diferentes compañías, horarios y servicios. También ofrecen descuentos temporales y promociones para quienes planifican con tiempo sus vacaciones.

Los operadores de larga distancia recuerdan que la demanda aumenta considerablemente a partir de mediados de diciembre, cuando comienzan las salidas masivas hacia los destinos turísticos. Por eso, los primeros en reservar suelen obtener las mejores tarifas y los mejores asientos.

Cuánto cuesta viajar desde Buenos Aires (solo ida)

Mar del Plata: $54.800

$54.800 Bariloche: $180.400

$180.400 Mendoza: $85.000

$85.000 Salta: $101.000

$101.000 Iguazú: $119.500

$119.500 Córdoba: $50.000

$50.000 Tucumán: $85.000

Los pasajes en micro para el verano ya están disponibles y con precios que van de los $50.000 a los $180.000, según el destino. Las empresas recomiendan comprar con anticipación para conseguir mejores tarifas y evitar los aumentos que suelen llegar en diciembre.