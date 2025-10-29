De Mar del Plata a Bariloche: cuánto cuesta viajar en micro a los destinos más elegidos para el verano 2026
A pocos meses del inicio de la temporada, los pasajes de micro para el verano ya están disponibles. Las empresas ya lanzaron la preventa y recomiendan comprar con anticipación para conseguir mejores tarifas.
Con la llegada de los últimos meses del año y el clima más cálido, los argentinos ya comienzan a planificar sus vacaciones de verano. Muchos eligen viajar dentro del país, y las empresas de transporte de larga distancia ya pusieron a la venta los pasajes para la temporada alta, que comenzará oficialmente el 1° de enero de 2026. Los precios empiezan a marcar tendencia y, como todos los años, comprar con anticipación puede significar una gran diferencia en el bolsillo.
Cuánto cuesta viajar a los principales destinos turísticos
Mar del Plata sigue siendo el clásico indiscutido del verano argentino. El pasaje más barato para el 1° de enero cuesta $54.800 por tramo, según las tarifas publicadas por las empresas. Por su cercanía y alta frecuencia, es una de las opciones más económicas y con mayor disponibilidad.
En el otro extremo, Bariloche se mantiene entre los destinos más caros de la temporada: $180.400 por tramo. La distancia y la alta demanda explican el valor, que lo posiciona como el viaje más costoso del listado.
Hacia el norte, los precios suben y se diversifican según la provincia. En el caso de Salta, el pasaje solo de ida ronda los $101.000, mientras que para Puerto Iguazú, donde las Cataratas del Iguazú reciben turistas todo el año, el valor asciende a $119.500.
El destino cuyano Mendoza se ubica en una franja intermedia, con pasajes desde $85.000 por tramo. La capital mendocina combina paisajes de montaña, bodegas y gastronomía, lo que la convierte en una opción atractiva tanto en verano como en invierno.
Por su parte, Córdoba vuelve a destacarse entre los destinos más accesibles, con boletos que parten desde $50.000. En el caso de Tucumán, los precios también comienzan alrededor de $85.000, similares a los de Mendoza.
Cómo aprovechar las mejores tarifas
Las empresas de micros explican que los valores pueden variar según la fecha de viaje, la demanda y el tipo de servicio (semicama, cama o suite). Además, los precios informados corresponden a los boletos de ida, por lo que el costo total del viaje puede duplicarse fácilmente.
Comprar con anticipación sigue siendo la clave para ahorrar. Las plataformas oficiales y los portales de venta permiten comparar precios entre diferentes compañías, horarios y servicios. También ofrecen descuentos temporales y promociones para quienes planifican con tiempo sus vacaciones.
Los operadores de larga distancia recuerdan que la demanda aumenta considerablemente a partir de mediados de diciembre, cuando comienzan las salidas masivas hacia los destinos turísticos. Por eso, los primeros en reservar suelen obtener las mejores tarifas y los mejores asientos.
Cuánto cuesta viajar desde Buenos Aires (solo ida)
Mar del Plata: $54.800
Bariloche: $180.400
Mendoza: $85.000
Salta: $101.000
Iguazú: $119.500
Córdoba: $50.000
Tucumán: $85.000
Los pasajes en micro para el verano ya están disponibles y con precios que van de los $50.000 a los $180.000, según el destino. Las empresas recomiendan comprar con anticipación para conseguir mejores tarifas y evitar los aumentos que suelen llegar en diciembre.