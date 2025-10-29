Furor en Netflix por la película argentina que alcanzó el top 3 global de habla no inglesa

Pero el conflicto real no radica en el diagnóstico médico, sino en el control de su patrimonio. La intervención de un perito judicial, Leandro Casares (interpretado por el propio Hendler), destapa una red de tensiones que mezcla el amor filial con la ambición y la culpa.

27 Noches Netflix 2

El espectador se ve envuelto en la misma duda que enfrenta el personaje: ¿Martha realmente perdió la razón, o simplemente decidió vivir bajo sus propias reglas?

Uno de los grandes aciertos de 27 noches es cómo refleja la crisis de los vínculos familiares en una sociedad donde los roles tradicionales están cambiando. La película invita a pensar qué significa “cuidar” a un adulto mayor: ¿es protegerlo o decidir por él?

El elenco de la película "27 noches"

Daniel Hendler

Marilú Marini

Humberto Tortonese

Julieta Zylberberg

Paula Grinszpan

Carla Peterson

27 noches elenco

Daniel Hendler: su doble rol como director y actor principal

Como director, Daniel Hendler logra un equilibrio fino entre el drama y la comedia. Su mirada evita el golpe bajo, apostando a la sutileza. Con una estética que combina tonos cálidos y encuadres íntimos, construye un espacio cerrado donde la tensión se respira pero nunca estalla del todo.

La elección de Hendler de interpretar al perito judicial agrega una capa de cine: un actor-director que observa, evalúa y al mismo tiempo es parte del conflicto. Esa dualidad convierte a 27 noches en un relato de múltiples lecturas.

"27 noches" llegó al top 3 global de Netflix

Netflix compartió la noticia a través de sus redes sociales con un mensaje: "El cine nacional llega a todo el mundo una vez más: 27 noches alcanzó el top 3 global de habla no inglesa, es decir que en muchísimos países vieron a Marilú Marini bailar con Daniel Hendler".

27 noches top 3 global Netflix

Cuál es la historia real de la película "27 noches"

La película 27 noches se basa en el caso real de Natalia Kohen, una mujer internada en una institución psiquiátrica por sus propias hijas durante 27 días. La internación se motivó porque las hijas consideraban que Kohen estaba gastando su fortuna de manera descontrolada. El caso tuvo repercusiones en el ámbito político y médico, involucrando al neurólogo Facundo Manes. El diputado fue acusado públicamente de haber diagnosticado falsamente a la mujer para justificar la internación.

No obstante, la Justicia penal desestimó estas acusaciones en dos instancias, resultando en el sobreseimiento de Manes. De forma paralela, un juicio posterior se centró en la situación de Kohen, donde se demostró que la mujer estaba sana y que, por lo tanto, debía recuperar su libertad. Tras estos acontecimientos, Natalia Kohen continuó su vida y falleció a los 103 años.

Tráiler de "27 noches" en Netflix