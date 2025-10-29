Eva Bargiela y Gianluca Simeone mostraron por primera vez la cara de su hijo Faustino: las tiernas fotos

Eva Bargiela 4

Cómo nació la historia de amor entre Eva Bargiela y Gianluca Simeone

El romance entre Eva Bargiela y Gianluca Simeone comenzó casi por casualidad y terminó convirtiéndose en una historia de amor sólida que hoy los encuentra convertidos en padres de su primer hijo. Todo se remonta al 22 de diciembre de 2023, cuando coincidieron en una noche de boliche en Argentina. Él festejaba su cumpleaños y ella había salido con amigos. Las mesas estaban cerca, intercambiaron miradas, algunas palabras y compartieron unos tragos, pero no pasó de ahí. Gianluca, recién separado, prefirió no avanzar y mantener las distancias.

Durante un tiempo no hubo contacto alguno. Sin embargo, unos dos meses después, los mensajes comenzaron a cruzarse por Instagram. Esa charla virtual fue el primer paso de un vínculo que pronto se volvió cotidiano. Poco después, Eva lo invitó a su casa para tomar unos mates, y aquella cita marcó oficialmente el comienzo de la relación. Desde entonces, el 24 de mayo quedó grabado como la fecha que ambos consideran el inicio de su historia.

El vínculo no estuvo exento de desafíos. Gianluca se encontraba viviendo en Zaragoza por compromisos futbolísticos, mientras que Eva seguía instalada en Buenos Aires, atravesando además un reciente duelo amoroso tras su separación de Facundo Moyano. A pesar de la distancia y de las circunstancias personales, lograron construir una relación basada en la comunicación constante, los viajes frecuentes y una gran cuota de confianza.

Eva reconoció que al principio no tenía grandes expectativas, pero con el tiempo descubrió en Gianluca “un compañero incondicional” que la acompañó tanto en sus momentos más tristes, como la pérdida de su madre, como en los más felices, entre ellos su embarazo.

Entre vuelos, videollamadas y reencuentros, la pareja fortaleció un amor que creció paso a paso. Hoy, después de haber superado kilómetros y desafíos, disfrutan de una etapa plena, en la que el amor a distancia dio paso a un proyecto de vida compartido.