Eva Bargiela y Gianluca Simeone mostraron por primera vez la cara de su hijo Faustino: las tiernas fotos

Este sábado 25 de octubre nació Faustino, el primer hijo de Eva Bargiela y Gianluca Simeone, lo que fue todo un acontecimiento no sólo en la familia sino también en el universo virtual, quienes celebraron la llegada del pequeño al mundo.
A cuatro días de haberse convertido en padres por primera vez, Eva Bargiela y Gianluca Simeone compartieron las primeras fotos de la carita de Faustino y derritieron las redes. Mirá.
Así las cosas, pasadas las primeras horas de revolución total para las papis, para quienes todo es absolutamente nuevo y desconocido, la modelo y el exfutbolista compartieron en sus redes sociales un carrusel de fotografías desde el momento en que Eva comenzó el trabajo de parto hasta la vuelta a casa, presentando en sociedad a Faustino, mostrando su rostro.
“Recap de los últimos cuatro días, los más especiales de mi vida”, escribió Bargiela junto a las postales que sin duda registran uno de los momentos, sino el más importante, de su vida. En el álbum virtual se la puede ver en la sala de parto, junto al equipo médico que la asistió durante el proceso, así como los primeros momentos de contacto entre madre e hijo en lo que a la lactancia se refiere, hasta la vuelta a casa.
Lo cierto es que después del mediodía del sábado, Eva Bergiela y Gianluca Simeone anunciaron la llegada de Faustino, su primer hijo, con un mensaje lleno de amor: “El día que conocimos al amor de nuestras vidas. Bienvenido Faustino”. El bebé nació con un peso de 4.085 kg y, como era de esperar, la noticia fue celebrada tanto por la familia, sus amigos y una infinidad de personajes del ámbito del espectáculo como Luli Fernández, Ailén Bechara, Virginia Gallardo, Flopy Tesouro y Stephanie Demner.
El romance entre Eva Bargiela y Gianluca Simeone comenzó casi por casualidad y terminó convirtiéndose en una historia de amor sólida que hoy los encuentra convertidos en padres de su primer hijo. Todo se remonta al 22 de diciembre de 2023, cuando coincidieron en una noche de boliche en Argentina. Él festejaba su cumpleaños y ella había salido con amigos. Las mesas estaban cerca, intercambiaron miradas, algunas palabras y compartieron unos tragos, pero no pasó de ahí. Gianluca, recién separado, prefirió no avanzar y mantener las distancias.
Durante un tiempo no hubo contacto alguno. Sin embargo, unos dos meses después, los mensajes comenzaron a cruzarse por Instagram. Esa charla virtual fue el primer paso de un vínculo que pronto se volvió cotidiano. Poco después, Eva lo invitó a su casa para tomar unos mates, y aquella cita marcó oficialmente el comienzo de la relación. Desde entonces, el 24 de mayo quedó grabado como la fecha que ambos consideran el inicio de su historia.
El vínculo no estuvo exento de desafíos. Gianluca se encontraba viviendo en Zaragoza por compromisos futbolísticos, mientras que Eva seguía instalada en Buenos Aires, atravesando además un reciente duelo amoroso tras su separación de Facundo Moyano. A pesar de la distancia y de las circunstancias personales, lograron construir una relación basada en la comunicación constante, los viajes frecuentes y una gran cuota de confianza.
Eva reconoció que al principio no tenía grandes expectativas, pero con el tiempo descubrió en Gianluca “un compañero incondicional” que la acompañó tanto en sus momentos más tristes, como la pérdida de su madre, como en los más felices, entre ellos su embarazo.
Entre vuelos, videollamadas y reencuentros, la pareja fortaleció un amor que creció paso a paso. Hoy, después de haber superado kilómetros y desafíos, disfrutan de una etapa plena, en la que el amor a distancia dio paso a un proyecto de vida compartido.