Dónde ver la película "Tropa de elite" que sacudió a Brasil y mostró la impactante realidad en Río de Janeiro
La película "Tropa de elite" expone el lado oscuro de los enfrentamientos entre la policía de Río de Janeiro y los grupos criminales, en un retrato brutal que dividió a todo Brasil. Dónde se puede ver.
Desde antes de llegar a los cines, "Tropa de elite" ya había generado una ola de controversia en Brasil. La película se convirtió rápidamente en un fenómeno cultural, no solo por su éxito en taquilla, sino por el debate moral y político que desató. Ahora, con el combate en Río de Janeiro contra el Comando Vermelho, el film brasileño vuelve a marcar tendencia en el streaming.
Dirigida por José Padilha, reconocido documentalista y ganador del Festival de Berlín, la cinta ofrece una mirada directa al corazón de la corrupción y la violencia en las favelas de Río de Janeiro.
A diferencia de Ciudad de Dios, con la que la comparación es inevitable, Tropa de elite cambia el punto de vista. No seguimos a los jóvenes atrapados en el narcotráfico, sino a quienes intentan combatirlo desde dentro del sistema: los policías del BOPE (Brigada de Operaciones Policiales Especiales).
Cuál es la historia real de "Tropa de elite"
Ambientada en 1997, la trama se desarrolla en vísperas de la visita del Papa a Río de Janeiro. La misión es limpiar las favelas del cerro de Turano para garantizar la seguridad durante el evento. El protagonista, el capitán Nascimento, interpretado magistralmente por Wagner Moura, vive entre el deber y la desesperación. Su vida familiar se tambalea mientras el estrés y la brutalidad de su trabajo lo empujan al límite.
Padilha, junto con Bráulio Mantovani (guionista de Ciudad de Dios) y Rodrigo Pimentel, un exmiembro real del BOPE, construye un guion sólido y verosímil. La experiencia directa de Pimentel aporta una autenticidad difícil de igualar: los códigos, las tácticas, el lenguaje y las contradicciones del cuerpo policial están plasmados con precisión documental.
El resultado es un retrato que no se limita a mostrar balas y sangre. Es un viaje al abismo psicológico de un hombre que, al intentar mantener la ley, se deshumaniza.
Uno de los aspectos más perturbadores de Tropa de élite es su tratamiento moral. La película no ofrece héroes ni villanos claros. En su universo, los narcotraficantes y los policías actúan desde una lógica de supervivencia donde la ética se disuelve.
Una puesta en escena que no da respiro
Visualmente, la película es una experiencia visceral. Padilha adopta un estilo cercano, con cámara en mano, planos cortos y movimientos frenéticos que colocan al espectador en medio del caos. Las escenas de acción no son espectáculos coreografiados, sino inmersivas incursiones urbanas, donde el sudor, el polvo y el miedo se sienten casi físicos.
La fotografía oscura y contrastada potencia el ambiente opresivo, mientras el montaje preciso alterna entre tiroteos vertiginosos y silencios cargados de tensión. En los interiores (casas destartaladas, pasillos estrechos, comisarías corruptas) el aire parece irrespirable. Cada escena busca que el espectador experimente la claustrofobia de quienes viven o combaten dentro de las favelas.
El elenco de "Tropa de elite" con Wagner Moura
Wagner Moura
André Ramiro
Caio Junqueira
Milhem Cortaz
Fernanda Machado
Paulo Vilela
Fernanda de Freitas
Maria Ribeiro
Fábio Lago
Legado y controversia de "Tropa de elite"
Cuando se estrenó oficialmente, Tropa de elite fue recibida con aplausos y abucheos a partes iguales. En Brasil, el film llegó a ser pirateado masivamente antes de su estreno, lo que paradójicamente lo convirtió en un fenómeno popular. Su éxito llevó incluso a una secuela, Tropa de elite 2, que profundizó aún más en las conexiones entre la policía, el crimen y la política.
Con el tiempo, la película se consolidó como un referente del cine latinoamericano contemporáneo, por su valentía narrativa y su crudeza visual. Hoy sigue siendo una obra incómoda, que interpela tanto al espectador como a las instituciones. Más que una película sobre policías o traficantes, Tropa de élite es una radiografía del alma brasileña.
Dónde se puede ver "Tropa de elite", la película
Para todos los que quieran ver Tropa de elite, la película se encuentra actualmente disponible en Apple TV, Google Play Movies y Movistar TV en Argentina. Esto puede variar, ya que las plataformas de streaming renuevan su catálogo constantemente.
Qué es el Comando Vermelho, que hizo estallar Río de Janeiro
Este martes, los complejos de favelas de Complexo do Alemão y Complexo da Penha, en la zona norte de Río de Janeiro, fueron escenario de una nueva y devastadora jornada de violencia. En una operación conjunta de cerca de 2.500 agentes de las policías civil y militar del estado, se apuntó a detenidos y vinculadas a la facción criminal Comando Vermelho (CV), uno de los principales operadores del narcotráfico en la ciudad carioca. Hay al menos 120 muertos en Río de Janeiro.