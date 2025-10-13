En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Audiencia
Juicio
La Plata

"La Toretto" enfrentó una audiencia clave antes del juicio por atropellar y matar a un motociclista

Felicitas Alvite enfrentó una audiencia en La Plata por la muerte de Walter Armand. Su abogado denunció pruebas ocultas y pidió la recusación del fiscal, en tanto la próxima cita judicial será el 28 de octubre.

La Toretto enfrentó una audiencia clave antes del juicio por atropellar y matar a un motociclista. 

"La Toretto" enfrentó una audiencia clave antes del juicio por atropellar y matar a un motociclista. 

Felicitas Alvite, conocida en redes como “La Toretto”, participó de una audiencia clave en el Tribunal Criminal N°2 de La Plata antes del inicio del juicio oral. La joven de 22 años está acusada de atropellar y matar a un motociclista luego de cruzar varios semáforos en rojo a alta velocidad.

Leé también "La Toretto" de La Plata consiguió un considerable beneficio antes de su juicio oral
La Toretto de La Plata, durante un chequeo en su lugar de detención (Foto: gentileza 0221.com.ar).

La imputada ingresó al edificio judicial por una puerta lateral se sentó junto a su abogado, Flavio Gliemmo y cuando el tribunal permitió que se tomaran imágenes en la sala, pidió expresamente que no le sacaran fotos. Su letrado respondió irónicamente: “Sáquenle a las demás partes también, que se vinieron producidos para la foto”.

Durante la jornada, la defensa de Alvite denunció supuestas irregularidades en la investigación. Gliemmo aseguró que el fiscal Fernando Padován “ocultó parte de la prueba” y solicitó una pericia informática para verificar si todos los documentos están disponibles en el sistema judicial (SIMP).

Pueden existir pruebas favorables para la defensa que no estamos viendo. Necesitamos certezas de cuál es la documentación total que surgió del pedido de elevación a juicio”, expresó el abogado, quien además pidió la recusación del fiscal.

foto-tnagustina-ribo-TVYUURDLGNG2HJRHSVNGYJKSN4
Felicitas Alvite enfrent&oacute; una audiencia en La Plata por la muerte de Walter Armand.

Felicitas Alvite enfrentó una audiencia en La Plata por la muerte de Walter Armand.

La madre de la acusada, en sintonía con su defensa, presentó una denuncia ante la Procuración. Por su parte, el fiscal habilitó a la defensa a revisar la documentación en la fiscalía, algo que fue rechazado por los abogados de la familia de la víctima.

La amiga de “La Toretto” también pidió ser desvinculada

La abogada de Valentina Velázquez, amiga de Alvite e involucrada en la causa, sostuvo que su clienta “no corría picadas, ni conducía en estado de ebriedad” y que “no provocó ningún hecho que afectara la vida de terceros”.

En tanto, el socio de Gliemmo, Santiago Irisarri, adelantó que la defensa no presentará una teoría del caso hasta acceder a la totalidad de las pruebas: “No podemos, de manera racional, construir una estrategia si no tenemos certezas sobre las constancias de la causa”.4

El dolor de los familiares del motociclista

Durante la audiencia, los familiares de Walter Armand, el músico de 36 años que murió en el siniestro, ingresaron con remeras que llevaban su rostro. La expareja del hombre, en cambio, no asistió al encuentro y presentó su conformidad por escrito.

Al finalizar la audiencia, Felicitas se quebró y abrazó a su amiga entre lágrimas. La próxima cita judicial será el 28 de octubre, cuando las partes intentarán reducir la lista de testigos, actualmente de 135 personas.

foto-tnagustina-ribo-S2DBVWDUBVAYXDHFG7HRALXBTY (1)
Su abogado denunci&oacute; pruebas ocultas y pidi&oacute; la recusaci&oacute;n del fiscal, en tanto la pr&oacute;xima cita judicial ser&aacute; el 28 de octubre.

Su abogado denunció pruebas ocultas y pidió la recusación del fiscal, en tanto la próxima cita judicial será el 28 de octubre.

El episodio ocurrió el 12 de abril de 2024, cuando Felicitas Alvite manejaba a alta velocidad por la Avenida 13 tras salir de un bar céntrico con amigas. Según las cámaras de seguridad, cruzó varios semáforos en rojo hasta que impactó contra Walter Armand en la esquina de la Avenida 32. El motociclista fue trasladado de urgencia al hospital San Roque de Gonnet, donde murió horas después por la gravedad de las heridas.

Las pruebas y la situación judicial de “La Toretto”

Las pericias revelaron que conducía a más de 90 km/h en una zona urbana y que la frenada dejó una huella de más de 100 metros. El impacto fue tan violento que el cuerpo de la víctima voló más de 60 metros.

Un mes después, la Justicia ordenó su detención y la joven se entregó acompañada por su abogado. Actualmente, permanece con arresto domiciliario, a la espera del juicio oral que podría definir una pena de hasta 25 años de prisión por homicidio simple con dolo eventual.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Audiencia Juicio La Plata
Notas relacionadas
La Justicia le concedió la prisión domiciliaria a "La Toretto" de La Plata
El cambio de imagen de "La Toretto" en sus redes sociales que generó indignación
Un pasado turbulento y militancia antifeminista: Perfil de Pablo Laurta, autor del conmocionante doble femicidio

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar