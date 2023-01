El papá de Lucio Dupuy tuvo una hija en medio del juicio por el asesinato del nene: "Otro motivo para..."

“Llego Matilda. Hermosa gorda de 4,100kg a las 11:58 hs. Sanita, hermosa y muy cachetona...“, comentó el papá de Lucio Dupuy a través de su cuenta de Facebook el domingo, cerca del mediodía. Luego le agradeció a Lucía, su actual pareja: “Gracias mi amor por darme otro motivo para seguir adelante... Te amo sos mí vida entera”.

El pasado jueves 22 de diciembre, luego de 18 audiencias, terminó el juicio oral por el asesinato de Lucio Dupuy, el nene de cinco años que murió tras una brutal golpiza el 26 de noviembre de 2021. Las imputadas por el caso, Magdalena Espósito Valenti (madre de la víctima) y su pareja, Abigail Páez, enfrentaron el proceso por el delito de “homicidio calificado y abuso sexual gravemente ultrajante”, el cual prevé una pensa de prisión perpetua.

“Cuando llegué a la casa, lo vi a Lucio que se estaba mandando un moco. No importa qué, porque no viene al caso. Entonces lo tomé del brazo y le pegué varias pataditas en la cola. Fue todo muy rápido, no se. Le pegué y no medí donde la verdad, ni sé por qué tampoco”, dijo y comenzó a llorar.

“No le encuentro una explicación todavía. Sé que lo lastimé, me di cuenta en el momento e intenté remediarlo. Luego, lo alcé y lo llevé a la ducha porque pensé que iba a reaccionar. Él intentaba hablar, estaba consciente todavía. Se bañó parado. El me intentaba hablar, como para decir algo, pero no le salían las palabras”, agregó.

"Cuando estábamos en la ducha, él se estaba bañando parado. Como vi que se estaba debilitando o desvaneciendo, no sé, lo saqué de la ducha, lo tapé con su toallón y lo llevé a mi pieza. Después lo senté en la cama y me fui a buscar ropa a su pieza para cambiarlo, lo más rápido posible porque era una situación muy desesperante en la que no sabía cómo reaccionar, ni que hacer para que él se recomponga”, continuó.

Páez explicó que Lucio perdió el conocimiento: “Cuando voy a buscar ropa para cambiarlo escucho un golpe y cuando vuelvo lo veo que están él estaba tirado en el piso, sin reacción. De cara al piso. Ni siquiera había apoyado las manos. Como si estuviese desmayado, no sé. Entonces yo por el mismo temor lo toqué con el pie para ver si reaccionaba y vi que no tenía respuesta de él, entonces me acerqué y lo di vuelta, lo puse boca arriba”.

“Le intente hacer RCP. No sé si lo hice bien o mal o si pudo haberlo lastimado más porque no sabía cómo hacer la maniobra como correspondía”

Exclusivo GPS | Habló el abogado de la familia de Lucio Dupuy: "Pedimos que se juzgue como homicidio por odio de género"

El abogado de la familia de Lucio Dupuy, Mario Aguerrido, habló en exclusiva con Rolando Graña en el programa GPS por A24 que se emitió este domingo, y denunció "el cuerpo de Lucio más que hablar, gritaba".

Asimismo, pidió que se juzgue el caso "como homicidio por odio de género".

Respecto al crimen del menor perpetrado el 26 de noviembre del año pasado, el letrado expresó que "el ataque fue de Abigail". "Abigail reconoce que le hizo algo, que lo castigó", agregó.

El resultado de la autopsia que realizó el médico forense, Juan Carlos Toulouse, arrojó que el menor falleció a causa de una "feroz golpiza" y que presentaba "lesiones en varias partes del cuerpo". Además, fue víctima de "abusos sexuales recientes y de vieja data".