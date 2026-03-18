El posteo de Nahir Galarza que volvió a sacudir al país: la imagen que nadie puede olvidar

La publicación que volvió a encender la polémica

En ese contexto, resurgió una de las publicaciones más impactantes vinculadas al caso. Se trata de una historia de Instagram que Nahir Galarza compartió el 29 de diciembre de 2017, pocas horas después del crimen.

En aquella imagen aparecía junto a Fernando Pastorizzo, acompañada por un mensaje que, leído con el diario del lunes, resulta estremecedor: una declaración de amor en la que hablaba de una relación marcada por idas y vueltas, pero sostenida por un sentimiento que describía como eterno.

Ese posteo se transformó, con el tiempo, en una pieza clave dentro de la investigación judicial, ya que permitió reconstruir el vínculo entre ambos y reforzar la hipótesis de una relación conflictiva.

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El misterio detrás de la cuenta de Instagram

Tras su detención y posterior confesión, la cuenta oficial de Instagram de Galarza desapareció de la plataforma. Sin embargo, días después ocurrió un hecho que alimentó teorías y sospechas.

El perfil reapareció brevemente en enero de 2018. Durante ese lapso, se registraron movimientos llamativos: se eliminaron imágenes donde aparecía la víctima y se modificaron listas de contactos. La actividad fue detectada por usuarios que rápidamente comenzaron a denunciar la cuenta.

En cuestión de horas, la plataforma decidió eliminarla de manera definitiva.

Este episodio dejó múltiples interrogantes abiertos: ¿quién accedió a la cuenta?, ¿se trató de un hackeo o de una intervención deliberada? Hasta hoy, no existe una respuesta concluyente.

Perfiles falsos y el rol de la Inteligencia Artificial

Con el correr del tiempo, el nombre de Nahir Galarza continuó circulando en el ecosistema digital, aunque muchas veces a través de perfiles apócrifos.

En distintas redes sociales comenzaron a aparecer cuentas que utilizaban su nombre e incluso imágenes generadas o alteradas. Algunas de ellas empleaban herramientas de Inteligencia Artificial para recrear su apariencia actual, lo que incrementó la confusión entre los usuarios.

Este fenómeno no solo evidencia el interés persistente en el caso, sino también los riesgos asociados a la desinformación digital. En más de una oportunidad, familiares de la joven y autoridades judiciales debieron aclarar que dichos perfiles no eran oficiales.

El episodio dentro de la cárcel que generó sanciones

A pesar de las restricciones impuestas por el sistema penitenciario, en septiembre de 2019 ocurrió un hecho que volvió a colocar a Galarza en el centro de la escena.

Desde la Unidad Penal N° 6 de Paraná, donde se encuentra alojada, se realizó una publicación en Facebook atribuida a ella. En el contenido aparecía junto a otra interna, acompañada por una frase que hacía referencia a su condena.

La situación generó un fuerte revuelo, ya que el uso de dispositivos móviles por parte de personas privadas de la libertad está estrictamente regulado.

Como consecuencia, las autoridades del penal dispusieron una sanción disciplinaria y el secuestro del teléfono involucrado. El episodio derivó además en una revisión de los controles internos.

La negativa judicial a su regreso a redes

Con el paso de los años, la defensa de Galarza intentó en reiteradas oportunidades flexibilizar algunas condiciones de detención, incluyendo el acceso a redes sociales.

Sin embargo, en septiembre de 2025 la Justicia de Entre Ríos rechazó un nuevo pedido formal. El argumento principal fue la necesidad de preservar el orden institucional y evitar posibles conflictos derivados de su exposición pública.

La decisión dejó en claro que, al menos por ahora, no habrá cambios en ese aspecto.

La vida actual tras las rejas

Hoy, con 27 años, la realidad de Nahir Galarza dista mucho de aquella joven estudiante de abogacía que ocupaba titulares en 2017. Su rutina en prisión está estructurada en torno a distintas actividades que buscan favorecer la reinserción social.

Formación académica

Dentro del penal, Galarza decidió continuar su formación. Actualmente cursa estudios vinculados a la Psicología Social, además de haber participado en programas de capacitación en informática y programación.

Estas iniciativas forman parte de las políticas educativas del sistema penitenciario, orientadas a brindar herramientas para el futuro.

Talleres y actividades recreativas

Otra parte importante de su día a día está dedicada a talleres. Entre ellos, se destaca su participación en actividades de costura, donde colabora de manera activa.

También ha incursionado en propuestas artísticas como la música, y en disciplinas vinculadas al bienestar físico y mental, como el yoga.

Estas actividades no solo cumplen una función ocupacional, sino que también contribuyen a la estabilidad emocional dentro del contexto de encierro.

Espiritualidad y reflexión personal

Fuentes cercanas al entorno penitenciario señalan que Galarza ha desarrollado una faceta espiritual durante su tiempo en prisión.

Asiste regularmente a espacios religiosos dentro del penal y dedica parte de su rutina a la meditación. Este aspecto, según especialistas, suele ser frecuente en personas que atraviesan condenas prolongadas.

Un caso que sigue generando impacto

A pesar del paso del tiempo, el caso de Nahir Galarza continúa generando interés y controversia. La combinación de elementos —un crimen impactante, una condena ejemplar y un fuerte componente mediático— lo mantiene vigente en la memoria colectiva.

Las redes sociales, lejos de apagar esa llama, la reavivan constantemente, ya sea a través de publicaciones antiguas, perfiles falsos o debates que resurgen cada cierto tiempo.

La reciente viralización de aquel posteo es una muestra más de cómo el pasado digital puede irrumpir en el presente y reconfigurar la percepción pública de un caso que, aunque judicialmente cerrado, sigue abierto en la conversación social.

El peso de la memoria digital

En una era donde todo queda registrado, el caso también plantea interrogantes sobre el rol de la memoria digital. Publicaciones realizadas en cuestión de segundos pueden adquirir, con el tiempo, un significado completamente distinto.

Lo que en su momento fue una simple historia de Instagram, hoy se analiza como un documento clave dentro de un expediente judicial y un símbolo del caso.

Este fenómeno no es exclusivo de Galarza, pero sí encuentra en su historia uno de los ejemplos más contundentes en Argentina.





