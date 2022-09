El rol del Teto Medina en "La razón de vivir": "Cobraba por llevar pacientes"

En ese sentido, explicó que la tarea del exintegrante de ShowMatch era "dar una charla motivacional una vez por semana como lo hacia en otras fundaciones" por lo que "decir que el Teto es un partícipe de una banda criminal que se dedicaba a reducir a los chicos a la servidumbre es una estupidez total".

"Él no veía las condiciones en que estaban los pacientes, ya que las charlas las daba en el lugar pero en el espacio abierto que es parque. Él nunca jamás pernoctó en ningún lugar de esta fundación, que no sabemos si es criminal o no porque no hay ninguna prueba concreta de que reducía a la servidumbre al alguien", resaltó Saker.

El vínculo con "La razón de vivir"

Consultado sobre el vínculo con Néstor Zelaya, director de la comunidad denunciada, y la escucha en la que admite que trabajaba para él, el abogado lo confirmó pero alertó: "Sí, trabajaba con Zelaya como trabajaba para seis fundaciones más, como aparece en la declaración".

teto medina razón de vivir.jpg

"Medina no reclutaba gente para la comunidad, sino que recomendaba ciertos lugares de acuerdo a la zona y a la situación económica de cada familia", dijo Saker en diálogo con C5N e informó que el monto era de $2500 por persona, mientras que por la la charla motivacional, recibía $12 mil.

De esta forma aclaró que "él no tenia idea de lo que hacia la dirección de la comunidad y que lo privando de su libertad ilegítimamente".

Marcelo “Teto” Medina fue detenido junto a otras 16 personas acusadas de asociación Ilícita y reducción a la servidumbre con fines de explotación laboral en una comunidad de rehabilitación de personas con adicciones, ubicada en la localidad de Berazategui y Florencio Varela, en la zona sur de la provincia de Buenos Aires, y en el departamento de Punilla, en Córdoba

En el lugar "se identificaron a unas 200 personas sometidas a trabajos y servicios de servidumbre con fines de explotación laboral, mayores y menores de edad". La denuncia fue realizada por expacientes.