Reveladora declaración del Teto Medina: "Estoy preso por..."

A su vez, el ex mediático en su declaración se defiende y remarca: "Desconozco el funcionamiento de la casa, y las acusaciones no me constan porque no vi ninguna".

"Siento que estoy acá por ser tiktokero. Por subir videos para fomentar la recuperación", dijo y recalcó "yo sólo publico tik toks. Nunca me quede a dormir ni conocí los cuartos del lugar".

Respecto a Néstor Zelaya, quien sería el líder de la organización, asegura haber compartido algunos momentos con él pero sin más relación que esa. Además, en la declaración habló de sus aranceles: "Lo ultimo que cobre fueron doce mil peros por charla. Empecé cobrando cuatro".

La ex del Teto Medina recordó el calvario que fue su relación

Mónica Fernández, ex pareja del Teto Medina, habló en Intrusos (América TV) luego de que se conociera la detención del conductor por presunta asociación Ilícita y reducción a la servidumbre tras su labor en la comunidad terapéutica La Razón de Vivir.

"Sus adicciones me dañaron mucho", afirmó en el programa de Flor de la V y relató detalles de los problemas de consumo que tenía el conductor mientras estuvieron en pareja. "Se escondía para consumir. Lo disimulaba. Y mezclaba las sustancias. Era incontrolable", añadió la ex pareja del Teto Medina.

Sobre la investigación en la comunidad terapéutica La Razón de Vivir, donde el conductor se desempeñaba como técnico operador socioterapéutico especialista en adicciones, Fernández señaló: "Me parece que es capaz de esto y de mucho más. Es perverso. Yo viví cosas que no puedo contar".

Por último, la ex pareja del Teto se refirió a la causa que ella le inicio por violencia de género. "Sigue la causa. Lo llamaron a indagatoria, no se presentó, lo volvieron a llamar y tampoco fue. Nosotros teníamos que tener noticia pronto, pero ahora salió todo esto", sentenció.