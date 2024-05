El testimonio clave que podría beneficiar a "La Toretto" tras el choque mortal en La Plata

De acuerdo al medio 0221, el amigo afirmó que en ningún momento observó que Alvite consumiera alcohol durante el trayecto. Además, desmintió la existencia de un pacto para correr una picada entre la acusada y la conductora del otro vehículo involucrado.

Tras el fatídico suceso, el implicado aseguró que tanto él como la influencer permanecieron en el lugar del accidente, prestaron auxilio a la víctima, llamaron al 911 y solicitaron reiteradamente la asistencia de una ambulancia. También dijo que Alvite sufrió un ataque de pánico luego del siniestro.

toretto.webp La influencer al momento de su detención. Foto: archivo.

El relato detalla, además, que junto a Alvite y otra joven se dirigieron a la comisaría y siguieron todas las indicaciones del personal policial. Posteriormente, se dirigieron al Cuerpo Médico Policial para realizar los reconocimientos médicos legales (RML).

En otro aspecto crucial, el allegado afirmó que tanto él como Alvite llevaban puesto el cinturón de seguridad durante todo el trayecto. Este detalle es fundamental para respaldar la versión de la defensa de Alvite.

Las cámaras de seguridad revelan que, en un momento del recorrido, los dos vehículos se pusieron a la par. Sin embargo, el joven afirmó que esto se debió a una conversación sobre un encendedor, ya que la conductora del otro vehículo tenía ganas de fumar un cigarrillo.

Ataque de pánico, llanto y una versión particular: qué declaró "La Toretto"

Este viernes, Felicitas Alvite, conocida en las redes sociales como "La Toretto", compareció ante el fiscal Fernando Padován para brindar su testimonio sobre el trágico accidente en el que estuvo involucrada, y negó haber estado participando en una picada en el momento del hecho.

La joven, de 20 años, se presentó en la Sala III de la Cámara de Apelación de Garantías de La Plata, donde fue indagada durante dos horas respecto al incidente ocurrido a mediados del mes pasado, que resultó en el fallecimiento del motociclista Rubén Armand. Alvite se entregó voluntariamente el día jueves y quedó detenida mientras se resuelve su situación procesal.

Durante su declaración, la joven se quebró al rememorar el trágico evento y afirmó no haber estado participando en una carrera clandestina. "Por el trauma que vivió, cuando empezó a declarar se sintió mal, empezó a perder el aire, tuvo un ataque de pánico, debió ser asistida por los médicos y le dieron una pastilla sublingual", afirmó Flavio Gliemmo, uno de sus abogados defensores.

Según trascendió, la acusada explicó que seguía a una amiga en otro vehículo para regresar a City Bell, ya que no estaba familiarizada con las calles de La Plata. En relación al accidente, confesó que no percibió la presencia de la motocicleta de Armand hasta que fue demasiado tarde, en el cruce de las calles 13 y 32, y que no observó el semáforo en rojo.