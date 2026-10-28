Caso Nancy Godoy: uno por uno, quiénes son los cinco detenidos por el femicidio de la docente correntina

Zarza fue detenido el 21 de octubre y quedó imputado como uno de los coautores del femicidio. La Justicia le dictó prisión preventiva hasta la realización del juicio.

Felipe Sandoval, uno de los peones

Felipe Sandoval trabajaba como peón en la estancia y respondía a Zarza. Fue detenido el mismo 21 de octubre y recibió la misma imputación y las mismas medidas de coerción que el capataz.

Rosa Leguizamón, la baqueana que trasladaba a la docente

Rosa Leguizamón se encargaba de llevar a Godoy a caballo por el campo hasta la escuela donde daba clases.

En su declaración, sostuvo que había visto a la maestra el 9 de octubre. Sin embargo, la investigación tiene acreditado que el último contacto con la víctima ocurrió el 7 de octubre a las 20:45.

Leguizamón fue detenida el 18 de octubre. Durante un procedimiento en su vivienda, los investigadores secuestraron una campera negra y un par de alpargatas que, según la hipótesis de la investigación, podrían pertenecer a la docente.

La mujer está imputada como coautora de homicidio simple y cumple prisión preventiva sin plazo. De acuerdo con la información del caso, no se le aplica la agravante de femicidio por ser mujer.

Nahuel Rojas, pareja de Leguizamón

Nahuel Rojas es la pareja de Leguizamón. Fue detenido el lunes 19 de octubre por su vínculo con la mujer y por una serie de inconsistencias detectadas en sus movimientos.

Su situación judicial es la misma que la de su pareja, según los datos del expediente.

Ernesto Bordón, el primer detenido de la causa

Ernesto Bordón, otro de los peones de El Curupí, fue el primero en quedar detenido en el marco de la investigación. Lo arrestaron el 17 de octubre, acusado de falso testimonio.

Los investigadores sospechan que modificó su declaración en tres oportunidades. En una de sus versiones, mencionó la hipótesis de un abuso sexual seguido de muerte.

Bordón también permanece bajo prisión preventiva.