Qué se sabe de la muerte de Nancy Godoy en Corrientes ahora que hallaron el cuerpo

Dónde encontraron el cuerpo de Nancy Godoy en Corrientes

Muerte de Nancy Godoy en Corrientes. (Foto: archivo)

El cadáver fue localizado en un viejo potrero situado en una zona de bañados del paraje El Malezal, dentro del área rural de la estancia El Curupí, donde funciona la Escuela N.º 626. Nancy Godoy trabajaba como docente suplente en ese establecimiento, ubicado en un sector aislado al que se accede por caminos rurales y, en algunos tramos, a caballo.

Junto a los restos se encontró un bolso que, de acuerdo con las primeras observaciones, podría ser el que la docente utilizaba para trasladar sus pertenencias cuando viajaba desde Esquina hasta el establecimiento educativo.

Los fiscales ordenaron preservar la escena para evitar la pérdida de evidencias y permitir que los peritos realizaran las tareas correspondientes.

El cuerpo fue trasladado para su análisis forense, mientras los investigadores comenzaron a evaluar cómo llegó hasta ese sector del campo y si fue abandonado allí después de su muerte.

Qué revelará la autopsia de Nancy Godoy

Uno de los principales interrogantes que deberá resolver la Justicia es cómo murió la docente y si sufrió algún tipo de agresión antes de su fallecimiento.

Los especialistas deberán examinar los restos para intentar establecer la fecha aproximada del deceso, detectar posibles lesiones y buscar indicios que permitan reconstruir la mecánica del hecho.

También se analizará si existen elementos compatibles con una agresión sexual, una de las posibilidades que los investigadores deberán descartar o confirmar mediante estudios científicos.

Quiénes son los cinco detenidos por la muerte de Nancy Godoy

Muerte de Nancy Godoy en Corrientes. (Foto: archivo)

La investigación tiene cinco personas detenidas vinculadas con el entorno de la estancia El Curupí, aunque las imputaciones son diferentes.

El principal sospechoso es Ireneo Antonio Zarza, capataz del establecimiento rural, a quien la Justicia atribuye una presunta participación en el femicidio. Los investigadores pusieron especial atención en una construcción precaria que utilizaba el hombre, ubicada cerca de la escuela donde trabajaba la víctima.

También permanece detenido Felipe Dionisio Sandoval, trabajador rural acusado como presunto coautor del femicidio. El juez de Garantías de Esquina, Gustavo Vallejos, dictó la prisión preventiva para ambos.

Otro de los imputados es Sergio Nahuel Rojas, quien trabajaba en el ámbito rural y es pareja de Rosa Leguizamón. Rojas también enfrenta una acusación por su presunta participación en el femicidio.

Por su parte, Rosa Leguizamón está imputada como presunta coautora de homicidio simple. La mujer forma parte del grupo de personas cuya actuación intenta reconstruir la Fiscalía.

El quinto detenido es Ernesto Ezequiel Bordón, quien está acusado de falso testimonio. A diferencia de los otros cuatro sospechosos, no se le atribuye actualmente una participación directa en el homicidio.

Las pruebas que investiga la Justicia: ropa quemada y un bozal

Antes del hallazgo del cuerpo, los investigadores habían encontrado distintos elementos que despertaron sospechas durante los allanamientos realizados en la estancia. Uno de los procedimientos se concentró en una construcción rural utilizada por el capataz Zarza, situada a poca distancia del establecimiento educativo.

En ese lugar se secuestraron prendas de vestir quemadas y un bozal, objetos que fueron incorporados a la causa para su análisis. La Fiscalía busca determinar si la ropa pertenecía a Nancy Godoy y si conserva rastros biológicos que permitan relacionarla con alguno de los sospechosos.

Cómo desapareció Nancy Godoy y cuándo fue vista por última vez

Muerte de Nancy Godoy en Corrientes. (Foto: archivo)

Nancy Estela Godoy se desempeñaba como docente suplente en la Escuela Rural N.º 626, ubicada en el paraje El Malezal. Su actividad laboral implicaba trasladarse desde la ciudad de Esquina hasta una zona rural de difícil acceso, donde permanecía durante sus jornadas de trabajo.

El último contacto conocido con su familia se produjo el 7 de octubre, cuando todavía se encontraba vinculada con sus actividades en el establecimiento. Según la reconstrucción judicial, estaba previsto que regresara de la zona rural el 9 de octubre, pero eso no ocurrió.

Ante la falta de noticias, sus familiares comenzaron a buscarla y formalizaron la denuncia por desaparición el 15 de octubre.

Desde entonces, la Policía de Corrientes desplegó operativos que incluyeron efectivos especializados, perros rastreadores, caballos y drones. También se incorporaron recursos de Gendarmería Nacional y se realizaron allanamientos, entrevistas y análisis de comunicaciones.

Con el avance de las actuaciones y las contradicciones detectadas en algunos testimonios, la Fiscalía comenzó a investigar el caso como un posible femicidio, incluso antes de que se encontrara el cuerpo.