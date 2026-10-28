Habló el bioquímico acusado de encerrar a su familia durante cuatro años: "Tuve más afecto en prisión"

Durante la entrevista se mostró tranquilo e incluso sonriente, pese a que enfrenta una investigación por presuntos delitos cometidos contra integrantes de su propia familia. La Justicia había dispuesto inicialmente diez días de prisión preventiva, una decisión que fue cuestionada por su defensa particular.

El abogado solicitó la revisión de la medida ante un tribunal integrado por dos jueces de Comodoro Rivadavia, sin embargo, los magistrados resolvieron mantener la detención. La prisión preventiva busca resguardar el desarrollo de la investigación y permitir que se realicen las pericias pendientes sin interferencias.

Uno de los estudios considerados fundamentales será la evaluación psiquiátrica del acusado, destinada a establecer si comprendía el alcance de sus actos y determinar su eventual responsabilidad penal. La procuradora de Fiscalía Cecilia Bagnato explicó que este análisis será necesario debido a las particularidades del expediente.

La investigación comenzó el 10 de octubre, cuando una vecina denunció una serie de situaciones que le resultaban preocupantes en una vivienda de Esquel. Según informó el Ministerio Público Fiscal de Chubut, la mujer había advertido comportamientos inusuales que se repetían desde hacía tiempo.

Habló el bioquímico acusado de encerrar a su familia durante cuatro años.

Entre los indicios que motivaron la denuncia se encontraban:

Ventanas permanentemente cubiertas con telas y papeles que impedían observar el interior de la casa.

Actividad concentrada durante la noche, con movimientos poco habituales.

Ausencia de los hijos en espacios públicos, ya que los vecinos no los veían salir del domicilio.

Gritos durante la madrugada, acompañados de expresiones que la denunciante describió como incoherentes.

Falta de contacto con el grupo familiar, una situación que generó preocupación por su bienestar.

A partir de esa presentación, intervino el Equipo Técnico Interdisciplinario del Juzgado de Familia. Los profesionales se acercaron al domicilio para evaluar la situación, pero el hombre que los recibió rechazó el ingreso y no permitió que entrevistaran a los demás integrantes de la familia. Ante esa negativa y los elementos reunidos, se elaboró un informe que derivó en un pedido urgente de allanamiento.

La versión del abogado de Battista: una supuesta extorsión y una agresión

Mientras avanza la investigación, Daniel Sandoval, abogado defensor del bioquímico, presentó una explicación diferente sobre el aislamiento de su cliente. Según sostuvo, Battista había decidido reducir considerablemente su vida social después de atravesar situaciones conflictivas que lo llevaron a realizar denuncias penales.

El letrado aseguró que su defendido había iniciado dos expedientes judiciales en los que figuraba como denunciante. Uno de ellos estaba relacionado con una presunta extorsión, mientras que el otro correspondía a una agresión física que, según su versión, sufrió en la localidad de Trevelin.

"Tuvo dos causas penales donde él fue el que denunció", afirmó Sandoval, quien también sostuvo que el hombre había recibido una fuerte golpiza. De acuerdo con el abogado, ambos expedientes fueron presentados ante la Fiscalía de Esquel y posteriormente archivados.

La defensa vinculó esos antecedentes con la decisión de Battista de alejarse de su entorno y mantener una vida con escaso contacto social. Sin embargo, esa explicación forma parte de la versión presentada por el acusado y su defensa, y no modifica la necesidad de esclarecer las condiciones en las que permanecían su esposa y sus hijos.

El laboratorio que el bioquímico quería instalar en su casa

Otro de los aspectos mencionados por la defensa está relacionado con la actividad profesional que Battista pretendía desarrollar en Esquel. Sandoval explicó que el hombre se había trasladado desde Buenos Aires con la intención de instalar un laboratorio dedicado a la investigación de sustancias medicinales.

Según su relato, el proyecto estaba orientado a la farmacología y al desarrollo de investigaciones científicas dentro de su propia vivienda. El abogado sostuvo que los conflictos personales y las denuncias previas habrían influido en el progresivo alejamiento social de su defendido.

Qué se sabe sobre la salud de la esposa y los hijos del bioquímico

La situación de los cuatro familiares continúa bajo evaluación de equipos especializados. El abogado Sandoval indicó que la esposa de Battista presentaría un cuadro postraumático asociado a dificultades de salud mental, aunque aclaró que no contaba con información que permitiera confirmar una enfermedad terminal o un diagnóstico oncológico.

Esas afirmaciones corresponden a la defensa y no constituyen conclusiones médicas oficiales difundidas por la investigación. El letrado también aseguró que su cliente manifiesta afecto por sus hijos y se emociona cuando habla de ellos.

Por su parte, la procuradora Cecilia Bagnato pidió prudencia al abordar el expediente, debido a la complejidad de las circunstancias y a la situación de vulnerabilidad que, según explicó, alcanza a los integrantes del grupo familiar y también debe ser considerada respecto del imputado.

La funcionaria destacó además la importancia de la intervención de la vecina que realizó la denuncia inicial. La Justicia deberá establecer ahora qué ocurrió dentro de la vivienda durante los años investigados, si existió una privación ilegítima de la libertad y cuáles fueron las responsabilidades del acusado.