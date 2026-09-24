Tini Stoessel y su padre Alejandro, nuevamente enfrentados: el escándalo que vuelve a alejarlos del acuerdo

La información sobre la supuesta distribución del patrimonio había sido revelada esta semana por Pilar Smith en LAM (América TV). Según explicó Varela al día siguiente, aquella propuesta contemplaba una división específica entre los integrantes de la familia. “Se hablaba de un 70 por ciento para Tini, 15 para Alejandro, 10 para Mariana y 5 para Fran ”, retomó al día siguiente.

De acuerdo con esta versión, la propuesta de Tini habría marcado una diferencia importante con la pretensión que tendría su padre sobre los bienes generados durante su carrera. Sin embargo, desde el entorno de Alejandro aclararon que esos términos no fueron aceptados.

“Desde el lado de Alejandro, la propuesta no fue aceptada ni firmada ”, agregaron, y Luis Bremer sumó un dato más: “Hay dos personas muy ansiosas, empresarios, para que padre e hija se pongan de acuerdo y cierren este capítulo ”.

El punto más sensible de la negociación estaría relacionado con la manera en que se distribuirían los ingresos y el patrimonio familiar. En ese sentido, la panelista explicó por qué los porcentajes que trascendieron generaron cuestionamientos.

“Lo que me dicen es que es inverosímil que el padre, que fue el hacedor de la carrera, cobre el 15 y el hermano el 5 por ciento. Si fueran así, la familia no lo aceptaría ”, sumó la periodista, e indicó: “Lo importante es ver cómo reparten los millones, ahí está la dureza del asunto”.

Por qué Mariana Muzlera se distanció de Tini Stoessel

La invitación al casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul generó repercusiones que fueron mucho más allá de los detalles de la fiesta. A partir de esa filtración comenzaron a circular nuevas versiones sobre la relación de la cantante con sus padres y sobre las diferencias familiares que existirían alrededor de su vínculo con el futbolista.

El tema fue analizado en Puro Show (El Trece), donde las panelistas aportaron información sobre las razones que estarían detrás del distanciamiento. En ese contexto, surgió una versión vinculada al círculo cercano de Rodrigo De Paul y a la preocupación que, según trascendió, tendrían los padres de Tini frente a determinadas personas de su entorno.

“Ayer estuve hablando con alguien que también tiene mucha información, y me dice que los padres de Tini rompieron de alguna manera esta relación con porque De Paul tendría contactos un tanto turbios”, aseguraron. “A ellos no les gusta porque temen que la estafen o le saquen plata. Pero no De Paul”, agregaron.