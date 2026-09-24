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Tini Stoessel y su padre Alejandro, nuevamente enfrentados: el escándalo que vuelve a alejarlos del acuerdo

Tini Stoessel y su padre, Alejandro, estaban camino a un acuerdo, pero algo pasó en el medio y volvió a complicar la situación económica.

24 sept 2026, 17:01
El nuevo escándalo que volvió a alejar a Tini Stoessel de su padre Alejandro cuando estaban por acordar

El nuevo escándalo que volvió a alejar a Tini Stoessel de su padre Alejandro cuando estaban por acordar

El nuevo escándalo que volvió a alejar a Tini Stoessel de su padre Alejandro cuando estaban por acordar

El nuevo escándalo que volvió a alejar a Tini Stoessel de su padre Alejandro cuando estaban por acordar

El enfrentamiento entre Tini Stoessel y su padre, Alejandro, lejos de encontrar una solución, sumó un nuevo capítulo. Aunque en las últimas horas trascendieron supuestos detalles del acuerdo que la cantante habría aceptado para separar definitivamente los negocios de la relación familiar, las partes todavía no lograron acercar posiciones.

En medio de las versiones sobre porcentajes y cifras millonarias, también aparecieron nuevos datos sobre la negociación que involucra no solo a Tini y Alejandro, sino también a Mariana Muzelera, madre de la artista, y a su hermano Francisco.

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Mientras tanto, Alejandro habría avanzado con acciones contra algunos de los periodistas que hicieron públicas las diferencias familiares. En ese contexto, Paula Varela contó en Lape Club Social (América TV) cuál es el escenario actual y puso en duda los números que circularon públicamente.

Del lado de Tini están como truncados, no están presentando nada, hay un momento de silencio. Del lado de Alejandro están esperando a ver qué va a pasar con este silencio. Los porcentajes que se difundieron no son tales ”, señaló.

La información sobre la supuesta distribución del patrimonio había sido revelada esta semana por Pilar Smith en LAM (América TV). Según explicó Varela al día siguiente, aquella propuesta contemplaba una división específica entre los integrantes de la familia. “Se hablaba de un 70 por ciento para Tini, 15 para Alejandro, 10 para Mariana y 5 para Fran ”, retomó al día siguiente.

De acuerdo con esta versión, la propuesta de Tini habría marcado una diferencia importante con la pretensión que tendría su padre sobre los bienes generados durante su carrera. Sin embargo, desde el entorno de Alejandro aclararon que esos términos no fueron aceptados.

Desde el lado de Alejandro, la propuesta no fue aceptada ni firmada ”, agregaron, y Luis Bremer sumó un dato más: “Hay dos personas muy ansiosas, empresarios, para que padre e hija se pongan de acuerdo y cierren este capítulo ”.

El punto más sensible de la negociación estaría relacionado con la manera en que se distribuirían los ingresos y el patrimonio familiar. En ese sentido, la panelista explicó por qué los porcentajes que trascendieron generaron cuestionamientos.

Lo que me dicen es que es inverosímil que el padre, que fue el hacedor de la carrera, cobre el 15 y el hermano el 5 por ciento. Si fueran así, la familia no lo aceptaría ”, sumó la periodista, e indicó: “Lo importante es ver cómo reparten los millones, ahí está la dureza del asunto”.

Por qué Mariana Muzlera se distanció de Tini Stoessel

La invitación al casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul generó repercusiones que fueron mucho más allá de los detalles de la fiesta. A partir de esa filtración comenzaron a circular nuevas versiones sobre la relación de la cantante con sus padres y sobre las diferencias familiares que existirían alrededor de su vínculo con el futbolista.

El tema fue analizado en Puro Show (El Trece), donde las panelistas aportaron información sobre las razones que estarían detrás del distanciamiento. En ese contexto, surgió una versión vinculada al círculo cercano de Rodrigo De Paul y a la preocupación que, según trascendió, tendrían los padres de Tini frente a determinadas personas de su entorno.

“Ayer estuve hablando con alguien que también tiene mucha información, y me dice que los padres de Tini rompieron de alguna manera esta relación con porque De Paul tendría contactos un tanto turbios”, aseguraron. “A ellos no les gusta porque temen que la estafen o le saquen plata. Pero no De Paul”, agregaron.

     

 

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