Encontraron "sana y salva" a Luciana, la adolescente que era buscada en Córdoba

La adolescente Luciana Aylén Barrios Alarcón, que era buscada desde ayer en la zona de Colonia Caroya, fue encontrada "sana y salva", según confirmó esta tarde el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros.
La adolescente de 15 años había desaparecido tras salir de su escuela en Colonia Caroya, Córdoba. Fue encontrada sana y salva, confirmaron las autoridades.
La adolescente fue encontrada "sana y salva". (Foto: archivo)
La adolescente Luciana Aylén Barrios Alarcón, que era buscada desde ayer en la zona de Colonia Caroya, fue encontrada "sana y salva", según confirmó esta tarde el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros.
A través de su cuenta de la red social X, el ministro detalló que "la Fiscalía de Jesús María brindará detalles en las próximas horas sobre la causa judicial y las circunstancias en las que fue hallada".
En el operativo participaron efectivos de la Departamental Colón, Bomberos, el Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR), cuarteles de Bomberos Voluntarios de distintas localidades, unidades especiales, personal de investigaciones y otras áreas de la Policía de Córdoba, junto con el Ministerio Público Fiscal.
Desde los organismos intervinientes también agradecieron la colaboración de la comunidad de Colonia Caroya y Jesús María durante la búsqueda.
“La han encontrado en buen estado de salud. Ahora se encuentra en un hospital atendiéndose”, señaló el funcionario ante la prensa luego de conocerse el hallazgo.
Luciana había sido vista por última vez al salir de su escuela en Colonia Caroya, hecho que activó un importante despliegue de búsqueda coordinado por las autoridades provinciales y judiciales.
Quinteros destacó además el trabajo conjunto realizado entre las distintas áreas del Gobierno provincial y agradeció el acompañamiento de las autoridades involucradas. “Acabo de hablar con la ministra de Seguridad (Alejandra Monteoliva) para agradecerle que puso a disposición todos los recursos”, afirmó.
El ministro también confirmó que mantuvo contacto con la familia de la adolescente una vez producido el hallazgo. “Personalmente le di la noticia a la mamá”, expresó.
Respecto de las circunstancias en las que fue encontrada la menor, el funcionario evitó brindar precisiones y remarcó que esa información será comunicada por la Justicia.
“Luciana está bien, sana y salva”, sostuvo. Y agregó: “Estamos hace más de 24 horas trabajando sin cesar buscando a Luciana. Su familia está angustiada, hay toda una sociedad angustiada. Vamos a respetar el sumario y que sea el fiscal el que dé los detalles”.
La investigación continúa bajo la órbita de la Fiscalía de Jesús María, que será la encargada de informar oficialmente los detalles de la causa judicial y las circunstancias vinculadas con la desaparición y el hallazgo de la adolescente.
Noticia en desarrollo...