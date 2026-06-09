Alerta: así fueron las últimas horas de Luciana, la adolescente desaparecida en Córdoba

En el cierre de la entrevista, Gutiérrez pidió que cualquier persona que tenga información certera sobre el paradero de la adolescente la aporte a las autoridades y cuestionó la difusión de datos no verificados.

"Si alguien tiene un dato que sea cierto, por favor que lo acerque. Lamentablemente hay informaciones falsas que desvían la investigación", manifestó.

Y concluyó con un mensaje cargado de emoción: "Estamos buscando una niña que tiene que dormir en su casa con su familia, estar abrigada porque está haciendo frío en la zona. Como papá también estoy consternado y amargado".

La relación de Luciana con su mamá

Gutiérrez describió la angustia que atraviesan los familiares de la adolescente y destacó la fuerte relación que mantenía con su madre. "La familia está devastada. Es una familia muy unida, todos se apoyan unos con otros y estamos constantemente preocupados porque queremos que esto se resuelva urgentemente", expresó.

Además, remarcó que la adolescente nunca había protagonizado una situación similar. "La mamá me manifestó que siempre estaban juntas. Incluso, la iba a buscar al colegio todos los días. Por eso le pareció tan raro cuando no le contestó el celular a la hora en la que habían quedado en encontrarse", sostuvo.

Qué se sabe de la desaparición de Luciana

De acuerdo con los primeros datos de la causa, la adolescente asistió normalmente a clases durante la jornada del lunes y fue vista por última vez cuando se retiró del establecimiento educativo junto a otros compañeros.

“Habitualmente la pasaba a buscar su mamá”, señaló el abogado. Sin embargo, aclaró que esa circunstancia forma parte de las líneas de investigación y que los investigadores intentan establecer si efectivamente la mujer estuvo en el lugar ese día.

Alerta policía Luciana Aylen Barrios Alarcón

Además, se analizan las cámaras de seguridad de la zona para reconstruir los movimientos de Luciana después de salir de la escuela.

“El caso tiene varias líneas de investigación. Se está haciendo un peinado en distintas zonas y todo está bajo secreto de sumario”, explicó Gutiérrez. También indicó que el fiscal Guillermo Monti, a cargo de la causa, mantiene contacto permanente con la familia.

La búsqueda se desarrolla con un importante despliegue de recursos. Participan 90 efectivos policiales, 25 móviles y un helicóptero que realizan rastrillajes en diferentes sectores de Colonia Caroya y zonas cercanas.

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Según el abogado, el trabajo se lleva adelante “de manera rápida y eficiente”, mientras los investigadores intentan reunir información que permita determinar qué sucedió tras la salida de la escuela.

Cómo vestía Luciana cuando desapareció

La Policía de Córdoba difundió las características físicas de la adolescente para facilitar su identificación.

Luciana tiene contextura delgada, tez trigueña, cabello largo negro y mide aproximadamente 1,60 metros.

Al momento de desaparecer vestía:

Jeans azules.

Un buzo azul marino.

Zapatillas blancas con detalles verdes.

Su imagen fue distribuida entre las distintas fuerzas de seguridad y difundida por canales oficiales con el objetivo de ampliar la búsqueda.

El pedido de las autoridades

El Ministerio de Seguridad y la Policía de Córdoba solicitaron la colaboración de la comunidad para obtener cualquier información que permita localizar a la adolescente.

Quienes puedan aportar datos sobre su paradero pueden comunicarse con la Comisaría de Colonia Caroya al teléfono 351-3951364, llamar al 911 o acercarse a la dependencia policial más cercana.

Los investigadores remarcaron que cualquier dato, por mínimo que parezca, puede resultar fundamental para esclarecer qué ocurrió con Luciana tras salir de la escuela.