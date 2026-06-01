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El ministro de Seguridad de Córdoba explicó por qué la investigación por Agostina Vega avanzó inicialmente por una línea distinta

Juan Pablo Quinteros aseguró que durante los primeros días de la búsqueda el fiscal Raúl Garzón mantenía la expectativa de encontrar a la adolescente con vida.

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El ministro de Seguridad de Córdoba explicó por qué la investigación por Agostina Vega avanzó inicialmente por una línea distinta

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, consideró que debe haber "autocrítica" por parte de las fuerzas de seguridad pese a que los "procedimientos" para hallar el cuerpo de Agostina Vega "fueron exitosos". Además, contó que buscó a la adolescente "como si fuera" su "propia hija" y destacó que "siempre" le dijo "la verdad" al padre de la víctima.

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Los estudios forenses permitieron avanzar en la reconstrucción del caso, aunque varios interrogantes continúan abiertos. (Foto: archivo).

"La autocrítica tiene que estar siempre aún en los procedimientos que creemos que fueron exitosos", evaluó el funcionario en diálogo con A24. En la entrevista con Eduardo Feinmann, resaltó que se "esfuerzo día a día para que la policía sea mejor" en la provincia de Córdoba.

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En esa línea, adelantó que tras lograr encontrar los restos desmembrados de la menor "nos sentaremos y veremos cómo se trabajo, qué se hizo". "Nosotros como auxiliar de la Justicia teníamos que encontrar a Agostina", señaló sobre la causa que se encuentra en manos del fiscal Raúl Garzón.

El compromiso con la búsqueda y el padre de Agostina

Quinteros develó que se reunió con el padre de Agostina, quien es ex miembro de las fuerzas de seguridad, el martes pasado. Tras el hallazgo del cuerpo de Agostina, compartió que se encuentra "atravesado por el dolor de este caso" y confió que se comprometió "como ministro, como funcionario público y como papá" en la búsqueda de la chica de 14 años.

"Todos estos días hasta el sábado la busqué a Agostina como si buscar a mi hija", indicó sobre la tarea que asumió con la investigación después de conocer al padre de la víctima. "La respuesta no fue la que queríamos. Yo siempre le dije la verdad al padre", acotó y contó que fue el mismo quien se encargó de notificar a padre de Agostina del hallazgo del cuerpo el sábado pasado. "Yo fui, lo busqué y yo personalmente le di la noticias. Fue uno de los momentos más duro que tuve durante los años de gestión", agregó sobre ese momento.

El comienzo de la investigación y las hipótesis que manejaba el fiscal

El funcionario afirmó que el domingo luego de que la familia hiciera la denuncia en la Policía se activó "todo el protocolo de búsqueda". Sin embargo, reconoció que hasta el día martes, el fiscal Garzón "tenía un serio optimismo que se podía haber escapado con este jovencito por voluntad propia y que podía estar en un lugar con vida", en relación a la hipótesis que lanzó Claudio Barrelier en su primera declaración, donde dijo que Agostina se había ido en un auto rojo de su casa para verse con un chico.

Sobre la versión del detenido y principal acusado del femicidio, enfatizó en que "fue todo mentira" y calificó a Barrelier como "un psicópata" y "un enfermo".

"Trabajamos sobre todas la hipótesis era encontrarla con vida y era encontrarla sin vida", afirmó sobre las líneas de investigación de Garzón.

Luego reveló el momento en que la investigación dio un giro tras hallar el miércoles pasado el video de la cámara de seguridad en la que se ve a la niña ingresar al domicilio con del agresor. "Es la misma cámara que nos permite identificar a Barrelier saliendo el día lunes. Lo identificamos saliendo de la casa con algunos elementos que nos hacen pensar que entró con vida y no salió más", apuntó.

El apoyo del Ministerio de Seguridad nacional

Quinteros también se refirió al apoyo que recibió de la ministra de Seguridad nacional, Alejandra Monteoliva, y confió que recibía a diario llamadas de la funcionaria para "preguntarme el avance en la causa" y que le ofreció efectivos nacionales para colaborar en la causa.

En esa línea, destacó la "enorme predisposición para que pudiérarmos articular políticas de seguridad en conjunto".

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