"Era nuestra princesa": el llanto inconsolable del abuelo de Kim Gómez en su despedida

"Somos presas de esos lobos rapaces que te quitan la vida, arruinó una familia, arruinó al papá, a la mamá, a los amigos, era una nena y era nuestra princesa", . Los familiares de uno de los delincuentes más grandes pidieron, uno de ellos pidió la pena de muerte para el de 17. Yo no pido pena de muerte porque nosotros no queremos devolver mal por mal, como Cristo. Estamos en contra de la muerte. Solamente Dios es el dador de la vida y de la muerte", concluyó.

"Tu hijo me la mató": el crudo reclamo del papá de Kim

Luego de llevarse a cabo el último adiós a Kim Gómez, la niña de 7 años que murió cuando dos delincuentes, también menores de edad, robaron el auto de su mamá y la arrastraron varios cuadras, habló el padre de la menor.

“Nos destrozaron, nos hicieron mierda. La tengo a la mamá de mi nena muriéndose. ¿Les parece justo? ¿Cómo se pueden meter con una criatura?”, dijo Marcos el padre de la víctima, sumido en un llanto desconsolado, segundos antes de que los restos fueran trasladados al cementerio local.

El hombre contó que se comunicó con él Héctor, el padre del delincuente de 17 años a quien la Justicia le dio prisión preventiva por el homicidio de Kim.

“Me quiso pedir disculpas y le quiero dar la oportunidad que me mire a la cara y me lo diga de frente”, contó Marcos Gómez y le habló a ese papá: “Tu hijo me la mató. Vení a enfrentar mi dolor. Andá al cementerio a despedir a mi hija. Le gustan los capibaras, llevale uno”. “Trato de ser fuerte, pero en este momento se me parte el alma, estoy destrozado”, cerró.