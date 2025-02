"Tu hijo me la mató": el crudo reclamo del papá de Kim al padre del asesino de su hija

Embed

El hombre contó que se comunicó con él Héctor, el padre del delincuente de 17 años a quien la Justicia le dio prisión preventiva por el homicidio de Kim. “Me quiso pedir disculpas y le quiero dar la oportunidad que me mire a la cara y me lo diga de frente”, contó Marcos Gómez y le habló a ese papá: “Tu hijo me la mató. Vení a enfrentar mi dolor. Andá al cementerio a despedir a mi hija. Le gustan los capibaras, llevale uno”. “Trato de ser fuerte, pero en este momento se me parte el alma, estoy destrozado”, cerró.

Por último, el padre cerró con un mensaje para los medios y toda la sociedad. "Se llevaron a mi ángel", sentenció, y pidió: "No me dejen solo".

El estremecedor relato de un testigo sobre el crimen de Kim Gómez

En medio del horror, un testigo del hecho aseguró que los delincuentes intentaron deshacerse de la niña arrojándola del auto en movimiento. Sin embargo, el cinturón de seguridad la mantuvo sujeta dentro del vehículo, hasta que finalmente quedó atrapada debajo del mismo.

“Cuando los vi, parecía que querían tirarla por la ventana, pero no pudieron y siguieron a toda velocidad”, relató una persona que presenció la huida.

Las impactantes declaraciones refuerzan la brutalidad del crimen y han provocado una fuerte indignación en la sociedad, que exige justicia por la pequeña víctima.

Uno de los adolescentes detenidos, quien robó el vehículo en el que se encontraba Kim Gómez, declaró ante la Justicia: "No sabía que la nena estaba ahí abajo".

El joven de 17 años aseguró que no se percató de la presencia de la menor hasta que ya era demasiado tarde. Su hermana, en diálogo con TN, afirmó que el chico tenía problemas de consumo de drogas y que la familia decidió entregarlo a la policía.

"Tenemos mucho miedo y mucho dolor. Le queremos pedir disculpas a la familia de la nena", expresó la hermana del detenido.