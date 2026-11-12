En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Palermo
Violencia
Agresión

Ataque transfóbico en los Bosques de Palermo: detuvieron a uno de los acusados

La Fiscalía de la Ciudad ordenó una serie de allanamientos luego de analizar videos, perfiles en redes sociales y cámaras de seguridad. La investigación permitió identificar a siete personas de interés, dos de ellas menores de edad. Hay otras órdenes de detención vigentes.

Ataque transfóbico en los Bosques de Palermo: detuvieron a uno de los acusados

Ataque transfóbico en los Bosques de Palermo: detuvieron a uno de los acusados
Leé también Ataque transfóbico en los Bosques de Palermo: jóvenes agredieron a mujeres trans y filmaron el ataque
Ataque transfóbico en los Bosques de Palermo: jóvenes agredieron a mujeres trans y filmaron el ataque. (Foto: gentileza Arriba Argentinos)

La detención se concretó después de una serie de medidas impulsadas por la fiscal Andrea Scanga, titular de la dependencia especializada en discriminación. Con la información reunida durante la pesquisa, la funcionaria solicitó órdenes de allanamiento y detención, que fueron autorizadas por el Juzgado Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N° 2, a cargo de la jueza María Mercedes Maiorano.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la Policía de la Ciudad. Al sospechoso se le atribuye su presunta participación en las agresiones contra las mujeres trans. Las evaluaciones médico-legales practicadas a cinco de las víctimas determinaron que sufrieron lesiones de carácter leve.

La investigación comenzó de oficio después de que el episodio se conociera públicamente a través de publicaciones periodísticas y videos que circularon en redes sociales. Desde entonces, distintas áreas del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal porteño trabajaron para reconstruir lo ocurrido e identificar a los posibles responsables.

Cómo identificaron a los sospechosos del ataque en Palermo

Para avanzar en la causa, los investigadores analizaron videos de las agresiones y publicaciones realizadas desde perfiles digitales que habrían estado vinculados con el episodio. También relevaron cámaras de seguridad y examinaron el material aportado por la Policía de la Ciudad.

A esas tareas se sumaron pedidos de información a empresas de servicios, billeteras virtuales y plataformas digitales. El objetivo fue establecer la titularidad de líneas telefónicas, identificar servicios registrados y obtener datos sobre domicilios asociados a las personas investigadas.

A partir de ese trabajo, la Fiscalía logró individualizar siete perfiles de interés para la causa. Dos de ellos corresponderían a personas menores de edad, por lo que la investigación también contempla las particularidades del régimen penal juvenil.

Con la información obtenida, personal del CIJ y de la Policía de la Ciudad realizó tareas de campo y verificó siete domicilios ubicados en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires.

Los allanamientos permitieron detener a uno de los sospechosos y secuestrar dispositivos electrónicos que ahora serán sometidos a peritajes. La causa continúa abierta para localizar al resto de las personas señaladas: de acuerdo con fuentes judiciales, todavía hay otras órdenes de detención vigentes.

Cómo fue el ataque contra las mujeres trans en los Bosques de Palermo

El episodio ocurrió durante la madrugada del domingo 1° de noviembre en los Bosques de Palermo, cerca de la intersección de las avenidas de los Ombúes y Andrés Bello, en las inmediaciones del Lago de Regatas.

De acuerdo con los testimonios incorporados a la investigación, un grupo de adolescentes y jóvenes llegó al lugar y comenzó a agredir a las mujeres trans que se encontraban allí. La secuencia quedó registrada en videos que luego se difundieron en redes sociales.

En las imágenes se observan gritos, corridas y distintos elementos utilizados durante el enfrentamiento. Entre ellos aparecen conos de tránsito, ruedas de bicicleta y un árbol que habría sido arrancado de raíz. Algunas de las publicaciones atribuidas a presuntos participantes también contenían expresiones transfóbicas.

Según los relatos de las víctimas, ellas respondieron a las agresiones. Durante el episodio, un adolescente de 14 años, oriundo de Berazategui, recibió un golpe en la cabeza con una linga de bicicleta.

El menor fue trasladado por el SAME al Hospital Fernández, donde recibió atención por un corte superficial y un traumatismo craneoencefálico. Los médicos calificaron sus lesiones como leves y confirmaron que se encontraba fuera de peligro.

Por ese hecho se inició un expediente separado, que quedó en manos de la Unidad de Flagrancia Norte. En ese marco, la fiscal Scanga pidió una copia de la historia clínica, la epicrisis y el examen médico realizado al adolescente.

La hipótesis sobre el origen del enfrentamiento

En la reconstrucción del episodio, las autoridades también analizaron la posible vinculación de los jóvenes con una reunión de aficionados al ciclismo stunt, una disciplina que consiste en realizar trucos y acrobacias con bicicletas.

Uno de los organizadores del encuentro sostuvo, en declaraciones al portal SM Noticias, que había un recorrido previsto, pero que un grupo se habría apartado y se dirigió hacia los Bosques de Palermo.

“Empezaron a decirle cosas a las chicas y ellas respondieron. Ahí se dio la pelea”, afirmó el hombre al describir cómo habría comenzado el enfrentamiento.

Después de la agresión circularon mensajes de usuarios que aseguraban haber participado del episodio y reivindicaban lo ocurrido. Esas publicaciones también forman parte del material que los investigadores buscan analizar para establecer las responsabilidades individuales.

Qué denunciaron las víctimas después de la agresión

Tras el ataque, algunas de las mujeres trans se presentaron públicamente en una conferencia de prensa realizada en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad. Allí anticiparon que acudirían a la Justicia y sostuvieron que lo ocurrido no había sido un hecho aislado, sino una agresión que, según denunciaron, habría sido planificada.

Una de las víctimas cuestionó la demora de la Policía de la Ciudad en llegar al lugar. Según su relato, realizaron tres llamados a la fuerza y otros tres para solicitar ambulancias, pero los efectivos tardaron entre 20 y 30 minutos en presentarse.

“Fue un momento de zona liberada”, afirmó al describir lo que vivieron durante la madrugada.

Otra de las mujeres señaló que los agresores habrían llegado con distintos elementos para atacar, entre ellos palos, botellas, piedras y conos de tránsito. “Ellos ya vinieron preparados para eso”, sostuvo. También indicó que, aparentemente, gran parte de quienes participaron eran menores de edad.

Durante la conferencia, una de las víctimas relacionó el episodio con los discursos de odio hacia la comunidad trans y afirmó que sería el tercer ataque de características similares registrado durante el año.

Las mujeres también expusieron las dificultades económicas y sociales que atraviesan y remarcaron que dependen del trabajo sexual para subsistir. Además, anticiparon que buscarían mantener reuniones con autoridades judiciales y legislativas.

Mientras tanto, la investigación sigue en curso. La Fiscalía busca identificar y detener a las demás personas que habrían participado de la agresión, además de determinar el grado de responsabilidad de cada una en el ataque.

En pocas palabras

  • Detuvieron a un hombre por su presunta participación en el ataque grupal contra mujeres trans en los Bosques de Palermo.
  • La investigación identificó a siete personas de interés, incluyendo dos menores, tras analizar videos y redes sociales.
  • El ataque, ocurrido el 1 de noviembre, es investigado como lesiones agravadas por odio a la identidad de género.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Palermo Violencia Ataque
Notas relacionadas
El fuerte relato de Lizy Tagliani tras el brutal ataque a mujeres trans en Palermo: "Vivir es un derecho"
"No es un caso aislado": la denuncia de una de las víctimas tras el ataque transfóbico en Palermo
Música, danza y poesía: así fue el encuentro del papa León XIV con la juventud en Palermo

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar