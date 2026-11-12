Ataque transfóbico en los Bosques de Palermo: detuvieron a uno de los acusados

Cómo identificaron a los sospechosos del ataque en Palermo

Para avanzar en la causa, los investigadores analizaron videos de las agresiones y publicaciones realizadas desde perfiles digitales que habrían estado vinculados con el episodio. También relevaron cámaras de seguridad y examinaron el material aportado por la Policía de la Ciudad.

A esas tareas se sumaron pedidos de información a empresas de servicios, billeteras virtuales y plataformas digitales. El objetivo fue establecer la titularidad de líneas telefónicas, identificar servicios registrados y obtener datos sobre domicilios asociados a las personas investigadas.

A partir de ese trabajo, la Fiscalía logró individualizar siete perfiles de interés para la causa. Dos de ellos corresponderían a personas menores de edad, por lo que la investigación también contempla las particularidades del régimen penal juvenil.

Con la información obtenida, personal del CIJ y de la Policía de la Ciudad realizó tareas de campo y verificó siete domicilios ubicados en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires.

Los allanamientos permitieron detener a uno de los sospechosos y secuestrar dispositivos electrónicos que ahora serán sometidos a peritajes. La causa continúa abierta para localizar al resto de las personas señaladas: de acuerdo con fuentes judiciales, todavía hay otras órdenes de detención vigentes.

Cómo fue el ataque contra las mujeres trans en los Bosques de Palermo

El episodio ocurrió durante la madrugada del domingo 1° de noviembre en los Bosques de Palermo, cerca de la intersección de las avenidas de los Ombúes y Andrés Bello, en las inmediaciones del Lago de Regatas.

De acuerdo con los testimonios incorporados a la investigación, un grupo de adolescentes y jóvenes llegó al lugar y comenzó a agredir a las mujeres trans que se encontraban allí. La secuencia quedó registrada en videos que luego se difundieron en redes sociales.

En las imágenes se observan gritos, corridas y distintos elementos utilizados durante el enfrentamiento. Entre ellos aparecen conos de tránsito, ruedas de bicicleta y un árbol que habría sido arrancado de raíz. Algunas de las publicaciones atribuidas a presuntos participantes también contenían expresiones transfóbicas.

Según los relatos de las víctimas, ellas respondieron a las agresiones. Durante el episodio, un adolescente de 14 años, oriundo de Berazategui, recibió un golpe en la cabeza con una linga de bicicleta.

El menor fue trasladado por el SAME al Hospital Fernández, donde recibió atención por un corte superficial y un traumatismo craneoencefálico. Los médicos calificaron sus lesiones como leves y confirmaron que se encontraba fuera de peligro.

Por ese hecho se inició un expediente separado, que quedó en manos de la Unidad de Flagrancia Norte. En ese marco, la fiscal Scanga pidió una copia de la historia clínica, la epicrisis y el examen médico realizado al adolescente.

La hipótesis sobre el origen del enfrentamiento

En la reconstrucción del episodio, las autoridades también analizaron la posible vinculación de los jóvenes con una reunión de aficionados al ciclismo stunt, una disciplina que consiste en realizar trucos y acrobacias con bicicletas.

Uno de los organizadores del encuentro sostuvo, en declaraciones al portal SM Noticias, que había un recorrido previsto, pero que un grupo se habría apartado y se dirigió hacia los Bosques de Palermo.

“Empezaron a decirle cosas a las chicas y ellas respondieron. Ahí se dio la pelea”, afirmó el hombre al describir cómo habría comenzado el enfrentamiento.

Después de la agresión circularon mensajes de usuarios que aseguraban haber participado del episodio y reivindicaban lo ocurrido. Esas publicaciones también forman parte del material que los investigadores buscan analizar para establecer las responsabilidades individuales.

Qué denunciaron las víctimas después de la agresión

Tras el ataque, algunas de las mujeres trans se presentaron públicamente en una conferencia de prensa realizada en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad. Allí anticiparon que acudirían a la Justicia y sostuvieron que lo ocurrido no había sido un hecho aislado, sino una agresión que, según denunciaron, habría sido planificada.

Una de las víctimas cuestionó la demora de la Policía de la Ciudad en llegar al lugar. Según su relato, realizaron tres llamados a la fuerza y otros tres para solicitar ambulancias, pero los efectivos tardaron entre 20 y 30 minutos en presentarse.

“Fue un momento de zona liberada”, afirmó al describir lo que vivieron durante la madrugada.

Otra de las mujeres señaló que los agresores habrían llegado con distintos elementos para atacar, entre ellos palos, botellas, piedras y conos de tránsito. “Ellos ya vinieron preparados para eso”, sostuvo. También indicó que, aparentemente, gran parte de quienes participaron eran menores de edad.

Durante la conferencia, una de las víctimas relacionó el episodio con los discursos de odio hacia la comunidad trans y afirmó que sería el tercer ataque de características similares registrado durante el año.

Las mujeres también expusieron las dificultades económicas y sociales que atraviesan y remarcaron que dependen del trabajo sexual para subsistir. Además, anticiparon que buscarían mantener reuniones con autoridades judiciales y legislativas.

Mientras tanto, la investigación sigue en curso. La Fiscalía busca identificar y detener a las demás personas que habrían participado de la agresión, además de determinar el grado de responsabilidad de cada una en el ataque.