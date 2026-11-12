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PROFUNDO DOLOR

Conmoción: murió el futbolista Wanis Honsor tras sufrir un paro cardíaco en pleno entrenamiento

Wanis Honsor, defensor de 22 años, falleció tras sufrir un paro cardíaco durante una práctica del Saint-Denis FC.

Wanis Honsor

Wanis Honsor, defensor de 22 años, falleció tras sufrir un paro cardíaco durante una práctica.

El fútbol mundial vuelve a atravesar una jornada de profundo dolor tras conocerse el fallecimiento de una joven promesa del deporte francés. Wanis Honsor, futbolista de 22 años, murió luego de sufrir un paro cardíaco en medio de un entrenamiento con su equipo, el Saint-Denis FC, generando conmoción tanto en su club actual como en las instituciones donde dio sus primeros pasos como profesional.

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De acuerdo con los detalles trascendidos sobre el episodio, el jugador se descompensó de manera repentina durante la sesión de trabajo y se desplomó sobre el césped. Los servicios médicos y equipos de emergencia acudieron de inmediato al campo de juego e intentaron reanimarlo durante 45 minutos, pero los esfuerzos resultaron infructuosos y finalmente constataron su deceso en el lugar.

El defensor formaba parte del plantel del Saint-Denis FC desde enero de 2026. La institución tiene su sede en la isla de Reunión, un departamento de ultramar de Francia ubicado en el océano Índico, y compite actualmente en la Región 1, correspondiente a la Primera División local de dicho territorio.

Quién era Wanis Honsor y cuál fue su trayectoria en el fútbol francés

A raíz de la trágica noticia, el FC Rouen 1899 —institución en la que el zaguero realizó su formación juvenil y dio el salto hacia el plantel superior— difundió un sentido comunicado a través de sus plataformas oficiales para despedirlo y acompañar a su entorno familiar: “El FC Rouen 1899 ha recibido con gran tristeza la noticia del repentino fallecimiento de Wanis Honsor, quien sufrió un paro cardíaco durante un entrenamiento con su club, el Saint-Denis FC. Tras formarse en nuestra entidad, vistiendo la camiseta roja en diversas categorías inferiores y, posteriormente, en el equipo filial, Wanis disputó tres encuentros con el primer equipo durante la temporada 2023/2024, anotando un gol en el Stade Diochon. El FC Rouen 1899 expresa sus más sinceras condolencias a su familia y seres queridos”.

Tras hacer su debut oficial en el primer equipo del FC Rouen en 2023, la carrera deportiva de Honsor continuó por distintas instituciones del ascenso francés antes de emprender su etapa en el océano Índico. Luego de su salida de su club formativo, vistió la camiseta del UF Mâcon. Posteriormente, en enero de 2025, se incorporó a las filas del FC Dieppe y en agosto de ese mismo año inició un nuevo desafío en el FC Flers. Meses más tarde, en enero de 2026, concretó su fichaje por el Saint-Denis FC, club en el que se encontraba compitiendo hasta el trágico desenlace ocurrido durante la práctica.

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