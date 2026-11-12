Conmoción: murió el futbolista Wanis Honsor tras sufrir un paro cardíaco en pleno entrenamiento

Quién era Wanis Honsor y cuál fue su trayectoria en el fútbol francés

A raíz de la trágica noticia, el FC Rouen 1899 —institución en la que el zaguero realizó su formación juvenil y dio el salto hacia el plantel superior— difundió un sentido comunicado a través de sus plataformas oficiales para despedirlo y acompañar a su entorno familiar: “El FC Rouen 1899 ha recibido con gran tristeza la noticia del repentino fallecimiento de Wanis Honsor, quien sufrió un paro cardíaco durante un entrenamiento con su club, el Saint-Denis FC. Tras formarse en nuestra entidad, vistiendo la camiseta roja en diversas categorías inferiores y, posteriormente, en el equipo filial, Wanis disputó tres encuentros con el primer equipo durante la temporada 2023/2024, anotando un gol en el Stade Diochon. El FC Rouen 1899 expresa sus más sinceras condolencias a su familia y seres queridos”.