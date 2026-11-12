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Advierten por la invasión de un ave peligrosa: es una de las peores plagas del mundo y ya llegó a nuestro país

Alerta por una especie de ave que avanza en Argentina: es considerada una de las peores plagas del mundo. Enterate.

Advierten por la invasión de un ave peligrosa: es una de las peores plagas del mundo y ya llegó a nuestro país

Una especie de ave considerada una de las peores plagas del mundo se convirtió en motivo de preocupación para los especialistas en la provincia de Buenos Aires. Se trata del estornino pinto, un pájaro de origen europeo que logró instalarse en Mar del Plata, multiplicar su población y avanzar sobre el territorio de otras especies autóctonas. Su capacidad de adaptación, su inteligencia y su comportamiento agresivo lo transformaron en una amenaza para el equilibrio del ecosistema.

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Aunque a simple vista puede parecer un ave más dentro del paisaje urbano, su presencia esconde un problema mucho más complejo. El estornino pinto tiene una enorme capacidad para aprovechar los recursos disponibles, se organiza en grandes grupos y compite directamente con otras aves por los lugares donde construir sus nidos y conseguir alimento.

El fenómeno fue analizado por Juan Pablo Isacch, doctor en Ciencias Naturales por la Universidad Nacional de La Plata, investigador principal del Conicet en el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras y profesor de la Universidad Nacional de Mar del Plata.

Según explicó el especialista, el primer registro del estornino pinto en Mar del Plata fue realizado por él mismo hace más de 20 años, en el barrio San Carlos. Desde entonces, la especie avanzó de manera exponencial y consiguió establecerse en distintos ambientes de la ciudad y sus alrededores.

El problema no es solamente su capacidad de reproducción. El estornino pinto posee una notable inteligencia adaptativa y un comportamiento social que le permite aprovechar diferentes oportunidades para sobrevivir. Además, puede instalarse en cualquier hueco disponible en edificios y construcciones, donde encuentra espacios adecuados para nidificar.

Esa característica lo lleva a competir directamente con las aves nativas que también necesitan cavidades para reproducirse. En ese proceso, puede desplazarlas y alterar el equilibrio de las poblaciones locales.

Pero hay otro aspecto que preocupa especialmente a los investigadores: su alimentación. El estornino tiene una dieta muy variada y puede convertirse en un importante problema para las actividades productivas de la región. Sus grandes concentraciones representan una amenaza para los cultivos frutales y de granos, por lo que su expansión también tiene consecuencias económicas.

El estornino pinto no es la única especie exótica que logró adaptarse al territorio bonaerense. En las ciudades también conviven otras aves que llegaron desde diferentes regiones del mundo y encontraron condiciones ideales para desarrollarse.

Uno de los casos más conocidos es el de la paloma doméstica, descendiente de ejemplares que fueron criados históricamente para mensajería o consumo alimentario. Con el paso del tiempo, muchas escaparon o fueron liberadas y encontraron en Mar del Plata un ambiente favorable para multiplicarse.

La disponibilidad de alimento, los árboles añosos y los huecos de las construcciones urbanas facilitaron su expansión. Su crecimiento desmedido genera inconvenientes sanitarios y edilicios por la acumulación de guano, además de competencia con otras especies.

El gorrión, en cambio, representa una situación diferente. Originario de Europa y Asia, consiguió adaptarse perfectamente a las ciudades argentinas. Sin embargo, los especialistas no lo consideran una especie invasora en términos estrictos, ya que no suele expandirse de manera destructiva fuera de los ambientes urbanos ni desplazar masivamente a otras aves.

La expansión de estas especies no responde a una supuesta agresividad natural, sino a un fenómeno relacionado directamente con la actividad humana. El traslado intencional o accidental de animales y plantas permitió que organismos de distintos lugares del mundo llegaran a territorios donde no existían originalmente.

Cuando consiguen reproducirse sin controles naturales suficientes, algunas especies pueden multiplicarse rápidamente, desplazar a la fauna autóctona y provocar consecuencias ambientales y económicas.

En el caso del estornino pinto, su capacidad de adaptación, su organización en grandes grupos y su competencia por los espacios de nidificación lo convierten en uno de los casos más preocupantes para el sudeste bonaerense.

Así, una especie que para muchos puede pasar inadvertida entre los árboles, los techos y las plazas esconde un problema ambiental que lleva más de dos décadas desarrollándose en Mar del Plata y que continúa siendo motivo de atención para los investigadores.

En pocas palabras

  • Alerta por invasión: El estornino pinto, especie considerada plaga mundial, avanza en Buenos Aires.
  • Amenaza ecológica: Compite por alimento y nidos con aves nativas, alterando el ecosistema.
  • Impacto económico: Grandes concentraciones de esta ave afectan cultivos frutales y de granos.
Resumen generado por Thinkindot AI
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