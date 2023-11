"¿Cómo mierda sigue vivo si me encargue de cortarle la yugular?", se plantea el supuesto atacante que pide "lavarse las manos entre los tres" que ejecutaron el plan.

"No puede saber nadie que fuimos nosotros. Hay que defendernos hasta la muerte. Hagan eso por mí, por mi familia, por nuestras familias", concluyó el mensaje.

Cómo sigue la causa del adolescente apuñalado y arrojado al contenedor de basura

La causa quedó en manos del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil 1 de Berazategui que investiga el caso como "tentativa de homicidio".

Con respecto a los agresores, ya fueron identificados y restituidos a sus papás dado que, al ser menores de edad, son inimputables para la Justicia.

El angustiante relato del joven que sobrevivió al ataque

nene-apuñalado-berazategui.png Pamela Ojeda publicó en Facebook, con permiso de su hijo, las escalofriantes imágenes después del ataque a Bruno (Foto: Facebook: Pamela Ojeda).

Tras sobrevivir a la agresión, la víctima logró contarle a la mamá cómo fue el ataque pergeñado por sus compañeros de colegio.

"Mamá, yo me morí, pero no me quería ir al cielo todavía y me volví a despertar. Y ahí me vi todo mojado, lleno de sangre, entre la basura", le aseguró Bruno Ojeda a Pamela, la mamá.

"A él lo asfixiaron antes de dejarlo ahí", dijo la mujer en diálogo con Clarín. Según la versión del menor, uno de los compañeros se encargó de reducirlo y otro le realizó maniobras de asfixia. El tercero en cuestión no habría participado, pero si estaba al tanto de lo sucedido.

"Bruno quedó inconsciente, no sabemos cuánto tiempo. Cuando logró despertar se vio todo mojado y con poca fuerza pidió ayuda", completó.