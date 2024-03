Escalofriante video: así fue cómo escapó el asesino de la peluquería de Recoleta

Embed

Actúa la División Búsqueda de Prófugos de la fuerza porteña y la Unidad Fiscal Especializada en Investigación Criminal Compleja (UFECRI), el área de captura de evadidos de la Procuración que encabeza el fiscal José Campagnoli.

El asesinato ocurrió el miércoles pasado al anochecer, en una peluquería en el barrio de Recoleta, cuando Abel Guzmán sacó un arma, apuntó y disparó contra Germán Medina en la cabeza, minutos después escapó por una de las ventanas del local.

Quién es Abel Guzmán, el asesino de Recoleta

El agresor fue identificado como Abel Guzmán, de 43 años y con domicilio en la calle Agrelo, de la ciudad de Merlo. Según trascendió, el hombre trabajaba como colorista hacía siete años en la peluquería que fue escenario del aberrante desenlace.

“Yo lo conocí bastante, era un tipo normal, laburaba mucho. Bastante reservado con sus cosas, enfocado al trabajo y 100% a las clientas”, contó en declaraciones Facundo Ramón Verdini, el dueño del establecimiento. Según explicó, ese día Guzmán "se rapó el pelo, estaba como aislado" y "tenía una mirada rara".

Y sobre el hecho, aclaró: "Nunca hubo un clima tan tenso para que sacara un arma. No hubo pelea, no hubo piñas. Yo me levanté, sentía frío, y le dije 'vamos a hablar, tranquilizate'. Fue todo muy rápido. Por lo que sabía, no se debían plata, no había pasado nada para llegar a ese punto. Con las clientas era muy amable, pero con nosotros hablaba diferente".

En las últimas horas, el fiscal Patricio Lugones le tomó declaraciones a los principales testigos donde en sus testimonios coincidieron en que la relación entre los compañeros de trabajo no era la mejor producto de una grave acusación contra Abel Guzmán.

La escalofriante hipótesis que llevó a peluquero a asesinar de un disparo a Medina es “un problema que tenían con el formol”. Incluso la investigación señala que días atrás la víctima le había comentado al dueño del local, Facundo Verdini, que Guzmán utilizaba en sus clientas dicho producto el cual está prohibido por su peligro de toxicidad.

Fue por esa denuncia interna que el encargado bajó de la categoría de peluquero a estilista a Guzmán, y puso en su lugar a Medina. Los investigadores estiman que este fue el motivo que terminó en crimen.