"Está minitiendo": el drástico giro del caso de Agostina Vega tras la declaración de una testigo clave

El testimonio tomó especial relevancia porque la mujer aseguró que algunas de las trabajadoras que frecuentaban el sitio eran menores de edad. Ese punto fue considerado por los investigadores como un elemento de gravedad, ya que podría abrir nuevas líneas vinculadas a delitos conexos y ampliar el alcance de las responsabilidades que se analizan.

La aparición de esta nueva testigo se produjo luego de que escuchara declaraciones públicas de Andreani en un medio local. Según relató Carla, decidió acudir a la Justicia porque consideró que existía una contradicción entre el discurso que se difundía hacia afuera y la realidad que ella decía conocer sobre el funcionamiento del lugar.

“No podía quedarme callada al escuchar una versión que no coincidía con lo que pasaba realmente”, habría sido el motivo central que llevó a la mujer a presentarse ante las autoridades, según trascendió sobre su exposición. La testigo manifestó que sintió la necesidad de aportar información para que la investigación pudiera avanzar sobre aspectos que, desde su perspectiva, todavía no habían sido profundizados.

La declaración generó un nuevo movimiento dentro del expediente porque coloca nuevamente el foco en el círculo cercano de las personas investigadas. La Justicia intenta determinar qué grado de conocimiento tenía cada involucrado y si hubo maniobras posteriores destinadas a ocultar información o desviar la investigación.

Uno de los puntos más sensibles del relato está vinculado a la figura de Claudio Barrelier, quien continúa detenido mientras se analizan diferentes elementos que podrían comprometer su situación procesal. De acuerdo con lo señalado por Carla, el acusado no habría tenido un rol secundario, sino que presuntamente participaba activamente en la búsqueda de mujeres para incorporarlas al circuito del lugar.

La testigo incluso pidió que los investigadores revisen un posible patrón de comportamiento y comparen lo ocurrido con un antecedente registrado durante 2025. La intención de ese planteo sería determinar si existía una metodología repetida o una forma de operar que pudiera aportar más datos sobre la organización detrás de los hechos.

Para los investigadores, esta información podría resultar clave para establecer si el crimen de Agostina Vega fue consecuencia de una situación aislada o si estuvo relacionado con una estructura más amplia en la que participaban varias personas.

En paralelo, la fiscalía continúa trabajando sobre diferentes pruebas técnicas y testimoniales. Uno de los principales objetivos es reconstruir con precisión qué ocurrió antes, durante y después del crimen, así como identificar a todos los posibles responsables.

Dentro de esa reconstrucción, tomó importancia el análisis del vehículo que habría sido utilizado para trasladar el cuerpo de Agostina Vega hasta el lugar donde finalmente fue encontrado. Los investigadores buscan determinar quién tuvo acceso al rodado, quién pudo haber participado del traslado y qué conexiones existen entre ese movimiento y los acusados.

La hipótesis del traslado del cuerpo es uno de los ejes principales del expediente porque podría permitir establecer una secuencia temporal más clara. Saber quién estuvo involucrado en esa instancia podría convertirse en una pieza determinante para definir las responsabilidades individuales.

Mientras tanto, la situación procesal de Soledad Andreani continúa siendo observada con atención. Desde la fiscalía analizan la posibilidad de avanzar con una imputación por encubrimiento agravado, una figura que podría cambiar el escenario judicial si finalmente se confirma que existieron acciones destinadas a ocultar información o favorecer a los responsables.

El caso permanece abierto y con múltiples líneas de investigación activas. Cada nueva declaración suma elementos que pueden modificar las hipótesis iniciales y obligan a los investigadores a revisar los vínculos entre quienes aparecen mencionados en el expediente.

La declaración de Carla representa, hasta el momento, uno de los testimonios más fuertes incorporados recientemente porque no solo aporta información sobre el entorno donde se habría desarrollado parte de la historia, sino que también cuestiona directamente las versiones de algunos protagonistas.

La familia de Agostina Vega y su entorno esperan que la investigación avance hacia una reconstrucción completa de los hechos. En tanto, la Justicia continúa trabajando para determinar quiénes participaron del femicidio, qué responsabilidades tuvo cada persona involucrada y si existió una red detrás de la muerte de la joven.

Con nuevos testimonios sobre la mesa y más elementos bajo análisis, la causa atraviesa una etapa decisiva. Los próximos pasos de la fiscalía podrían ser determinantes para confirmar o descartar las hipótesis que hoy dominan el expediente.

El crimen de Agostina Vega sigue generando conmoción y ahora una nueva declaración amenaza con cambiar por completo el mapa de sospechosos.