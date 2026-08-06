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La defensa de Facundo Moyano hizo un pedido clave a la Justicia tras la declaración de su pareja

El pedido fue presentado por el abogado Miguel Molina luego de que la modelo, de 23 años, se presentara ante la Justicia y asegurara que nunca sufrió violencia por parte del ex diputado.

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Candela Arizaga y Facundo Moyano. (Foto: Instagram /candelamagaliok /facundomoyanook)

Candela Arizaga y Facundo Moyano. (Foto: Instagram /candelamagaliok /facundomoyanook)

La defensa del exdiputado Facundo Moyano solicitó este jueves el cese de las medidas restrictivas impuestas en el marco de la causa que investiga las presuntas lesiones y la supuesta privación ilegítima de la libertad denunciadas tras el episodio protagonizado por Candela Arizaga, pareja del dirigente.

Leé también Imagen exclusiva: Candela Arizaga llegó a la Fiscalía para ampliar su declaración en la causa contra Facundo Moyano
Foto: captura

El pedido fue presentado por el abogado Miguel Molina luego de que la modelo, de 23 años, ampliara su declaración ante la Justicia y asegurara, una vez más, que nunca sufrió violencia por parte de Moyano.

El escrito presentado ante la Justicia sostiene que Arizaga declaró en dos oportunidades durante la investigación y que en ambas ocasiones fue contundente respecto de su vínculo con el exdiputado.

“La señorita Candela Arizaga declaró en dos oportunidades en estos actuados. En ambas declaraciones manifestó contundentemente que el trato es cordial y respetuoso y que nunca hubo situaciones de violencia con nuestro defendido, ni verbal ni física”, señaló Molina en su presentación.

El abogado también destacó que la joven definió la relación con Moyano como un noviazgo, circunstancia que, según afirmó, también fue ratificada por el propio exdiputado al prestar declaración ante la fiscalía.

"Quiere retomar la relación", sostuvo el abogado

En el escrito, la defensa remarcó además que las manifestaciones de Arizaga fueron realizadas en pleno estado de conciencia y comprensión, tal como habrían consignado los profesionales de la salud que la atendieron en el Hospital Pirovano.

Asimismo, Molina sostuvo que la modelo expresó su voluntad de que las restricciones impuestas contra Moyano sean levantadas. “A preguntas, refiere que no desea mantener las medidas restrictivas que le impusieran al imputado; que su interés es retomar el vínculo con él”, afirmó el letrado.

Facundo Moyano y su novia Candela Arizaga. (Foto: Captura de pantalla)

Facundo Moyano y su novia Candela Arizaga. (Foto: Captura de pantalla)

El pedido presentado ante la Justicia

Con esos argumentos, la defensa consideró que corresponde revisar las medidas cautelares vigentes contra el exdiputado.

Si bien puede aparecer prematuro un archivo de las actuaciones frente a la inexistencia de hecho típico alguno, se impone la revisión de las medidas cautelares que pudieran haberse dictado”, concluyó Molina en su presentación.

La causa continúa en trámite y la Justicia deberá resolver ahora si mantiene o deja sin efecto las restricciones impuestas a Facundo Moyano mientras avanza la investigación.

En pocas palabras

  • Defensa de Facundo Moyano: Pidió el cese de restricciones tras la declaración de Candela Arizaga.
  • Declaración de Arizaga: Ratificó ante la Justicia que nunca sufrió violencia por parte del exdiputado.
  • Pedido a la Justicia: La defensa solicita revisar las medidas cautelares impuestas.
Resumen generado por Thinkindot AI
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