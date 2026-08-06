La defensa de Facundo Moyano hizo un pedido clave a la Justicia tras la declaración de su pareja

El abogado también destacó que la joven definió la relación con Moyano como un noviazgo, circunstancia que, según afirmó, también fue ratificada por el propio exdiputado al prestar declaración ante la fiscalía.

"Quiere retomar la relación", sostuvo el abogado

En el escrito, la defensa remarcó además que las manifestaciones de Arizaga fueron realizadas en pleno estado de conciencia y comprensión, tal como habrían consignado los profesionales de la salud que la atendieron en el Hospital Pirovano.

Asimismo, Molina sostuvo que la modelo expresó su voluntad de que las restricciones impuestas contra Moyano sean levantadas. “A preguntas, refiere que no desea mantener las medidas restrictivas que le impusieran al imputado; que su interés es retomar el vínculo con él”, afirmó el letrado.

Facundo Moyano y su novia Candela Arizaga. (Foto: Captura de pantalla)

El pedido presentado ante la Justicia

Con esos argumentos, la defensa consideró que corresponde revisar las medidas cautelares vigentes contra el exdiputado.

“Si bien puede aparecer prematuro un archivo de las actuaciones frente a la inexistencia de hecho típico alguno, se impone la revisión de las medidas cautelares que pudieran haberse dictado”, concluyó Molina en su presentación.

La causa continúa en trámite y la Justicia deberá resolver ahora si mantiene o deja sin efecto las restricciones impuestas a Facundo Moyano mientras avanza la investigación.