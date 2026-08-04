Caso Agostina Vega: por qué pidiron la detención de la madre y la hermana de Claudio Barrelier

Quiénes son los detenidos por el crimen de Agostina Vega

Hasta el momento, la causa tiene cuatro personas detenidas. El principal imputado es Claudio Gabriel Barrelier, ex pareja de Melisa Heredia, madre de Agostina, quien está acusado de homicidio triplemente calificado por alevosía, ensañamiento y por haber sido cometido en un contexto de violencia de género (femicidio).

Los cuatro detenidos por el femicidio de Agostina. (Foto: archivo)

Junto a él también permanecen detenidos:

Osvaldo Fassetta, de 47 años.

Soledad Andreani, administradora del bar Wachitas, señalada por haberle prestado un Ford Ka negro al principal acusado.

Marianela Palmero, actual pareja de Barrelier.

Los tres están imputados por encubrimiento agravado, mientras avanza la investigación.

Dónde están alojados los acusados

De acuerdo con la información judicial, Barrelier y Fassetta permanecen alojados en el penal de Cruz del Eje, donde se encuentran separados del resto de la población carcelaria.

En tanto, Soledad Andreani y Marianela Palmero permanecen detenidas en otro establecimiento penitenciario de la provincia, mientras continúa la instrucción de la causa.

La decisión sobre el pedido de nuevas detenciones quedará ahora en manos del fiscal Garzón, quien además analiza las pruebas incorporadas recientemente al expediente.