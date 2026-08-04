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Caso Agostina Vega: por qué pidiron la detención de la madre y la hermana de Claudio Barrelier

Los abogados del padre de la adolescente asesinada en Córdoba solicitaron nuevas medidas en la causa. También pidieron arrestar a tres personas que vivían en la casa donde residía el principal imputado.

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Por qué piden nuevas detenciones en el entorno de Claudio Barrelier. (Foto: archivo).

Por qué piden nuevas detenciones en el entorno de Claudio Barrelier. (Foto: archivo).

La investigación por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, sumó un nuevo capítulo. Los abogados que representan a Gabriel Vega, padre de la víctima, solicitaron este miércoles la detención de la madre y de una hermana de Claudio Gabriel Barrelier, el principal acusado por el crimen.

Leé también Allanaron el bar "Wachitas" donde trabajaba una de las imputadas por el femicidio de Agostina Vega
Allanaron el bar Wachitas donde trabajaba una de las imputadas. (Foto: archivo)

El pedido fue presentado ante la Justicia por los abogados Fernanda Alaniz y Gino Torreani, quienes además reclamaron el arresto de tres inquilinos que residían en la vivienda ubicada sobre la calle Juan del Campillo al 878, en el barrio Cofico, donde vivía el sospechoso.

La abogada Fernanda Alaniz confirmó la presentación judicial, según informó la agencia Noticias Argentinas y explicó que ahora será el fiscal Raúl Garzón quien deberá resolver si hace lugar o rechaza la solicitud formulada por la querella.

La letrada también indicó que se ordenaron nuevas medidas de prueba con el objetivo de profundizar la investigación y esclarecer todas las circunstancias que rodearon el femicidio de Agostina, cuyo cuerpo fue hallado a fines de mayo en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra, en la ciudad de Córdoba.

Quiénes son los detenidos por el crimen de Agostina Vega

Hasta el momento, la causa tiene cuatro personas detenidas. El principal imputado es Claudio Gabriel Barrelier, ex pareja de Melisa Heredia, madre de Agostina, quien está acusado de homicidio triplemente calificado por alevosía, ensañamiento y por haber sido cometido en un contexto de violencia de género (femicidio).

Los cuatro detenidos por el femicidio de Agostina. (Foto: archivo)

Los cuatro detenidos por el femicidio de Agostina. (Foto: archivo)

Junto a él también permanecen detenidos:

  • Osvaldo Fassetta, de 47 años.
  • Soledad Andreani, administradora del bar Wachitas, señalada por haberle prestado un Ford Ka negro al principal acusado.
  • Marianela Palmero, actual pareja de Barrelier.

Los tres están imputados por encubrimiento agravado, mientras avanza la investigación.

Dónde están alojados los acusados

De acuerdo con la información judicial, Barrelier y Fassetta permanecen alojados en el penal de Cruz del Eje, donde se encuentran separados del resto de la población carcelaria.

En tanto, Soledad Andreani y Marianela Palmero permanecen detenidas en otro establecimiento penitenciario de la provincia, mientras continúa la instrucción de la causa.

La decisión sobre el pedido de nuevas detenciones quedará ahora en manos del fiscal Garzón, quien además analiza las pruebas incorporadas recientemente al expediente.

En pocas palabras

  • Pedido de detenciones: Abogados del padre de Agostina Vega solicitaron el arresto de la madre y hermana de Barrelier, además de tres inquilinos.
  • Imputado principal: Claudio Barrelier está acusado de femicidio, mientras otras cuatro personas están detenidas por encubrimiento.
  • Investigación: El fiscal Raúl Garzón definirá si se realizan nuevas detenciones y analiza pruebas recientes.
Resumen generado por Thinkindot AI
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