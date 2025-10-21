Estafa a famosos: prometían un pernil para el catering de un evento y nunca lo entregaban

Una de las víctimas relató: "Cinco minutos antes del evento me avisaron que tenían un problema y después pusieron excusas como el robo del auto de la hija o una internación familiar". Los afectados señalan que tras reclamar el reembolso, sólo reciben evasivas. El caso más resonante es el del cantante Marcelo Moura (Virus), quien contrató a Pernil Party para su casamiento: "Nos cobraron cuatro mil dólares por adelantado y nunca aparecieron. Habíamos confiado porque antes habían cumplido en eventos menores".