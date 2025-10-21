Estafa a famosos: prometían un pernil para el catering de un evento y nunca lo entregaban

En los últimos días, se multiplicaron las denuncias contra la empresa Pernil Party, acusada de estafar a clientes que contrataron su servicio de pernil para eventos como cumpleaños y casamientos. Según testimonios recogidos en Palermo y otras zonas, la firma solicita el pago total por adelantado, pero luego no cumple con la entrega ni brinda soluciones.
