Policiales
Estafa a famosos: prometían un pernil para el catering de un evento y nunca lo entregaban

Decenas de personas acusan a la empresa Pernil Party de cobrar por adelantado servicios gastronómicos para fiestas y no cumplir con la entrega. ¿Quiénes son los famosos afectados?

En los últimos días, se multiplicaron las denuncias contra la empresa Pernil Party, acusada de estafar a clientes que contrataron su servicio de pernil para eventos como cumpleaños y casamientos. Según testimonios recogidos en Palermo y otras zonas, la firma solicita el pago total por adelantado, pero luego no cumple con la entrega ni brinda soluciones.

Una de las víctimas relató: "Cinco minutos antes del evento me avisaron que tenían un problema y después pusieron excusas como el robo del auto de la hija o una internación familiar". Los afectados señalan que tras reclamar el reembolso, sólo reciben evasivas. El caso más resonante es el del cantante Marcelo Moura (Virus), quien contrató a Pernil Party para su casamiento: "Nos cobraron cuatro mil dólares por adelantado y nunca aparecieron. Habíamos confiado porque antes habían cumplido en eventos menores".

También denunciaron la estafa la esposa del humorista Carna Crivelli y la actriz Sabrina Carballo. "Me dejó sin comida en el bautismo de mi hija", dijo la actriz: "Cuando denuncié en redes, me escribieron un montón de víctimas"

La modalidad denunciada consiste en cumplir inicialmente pequeños pedidos para ganar confianza y luego defraudar en grandes celebraciones. Las víctimas destacan no sólo el perjuicio económico sino también la angustia generada al quedarse sin comida durante festejos importantes. La empresa sigue activa en redes sociales, donde bloquea comentarios negativos o permite quejas públicas según el perfil. Las autoridades investigan si existe una causa penal abierta contra los responsables.

