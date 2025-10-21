Rumor bomba: una foto de Lola Latorre desató versiones de embarazo y revolución en las redes

Las redes sociales volvieron a estallar con un nuevo rumor que involucra a una de las jóvenes más populares del mundo del espectáculo argentino: Lola Latorre.
¿Bebé en camino? La imagen de Lola Latorre que revolucionó las redes. Enterate.
Una sola foto bastó para encender la mecha. En la imagen, que comenzó a circular con fuerza en las redes, se puede ver a Lola junto a su madre, Yanina Latorre, su abuela Nora, y una amiga de la familia. Pero lo que llamó la atención fue el gesto de Nora, que aparece con su mano apoyada sobre la pancita de su nieta, un detalle que muchos interpretaron como una señal de que la hija de Yanina podría estar embarazada.
El posteo, que parecía inocente y familiar, rápidamente se transformó en el centro de la conversación digital. Miles de usuarios comenzaron a comentar y compartir la imagen, generando un sinfín de especulaciones sobre si Lola Latorre estaría esperando su primer hijo a los 24 años.
El rumor llega en un momento muy especial para Lola Latorre, quien recientemente se recibió de abogada en la Universidad Torcuato Di Tella, uno de los logros que más orgullo generaron en su familia. Su madre, Yanina, compartió emocionada cada paso de esa etapa, con orgullo, ya que siempre impulsó a su hija en los estudios, pese a que su vida laboral dista un poco hoy de su título.
Lola, fiel a su estilo, demostró con hechos su esfuerzo: mostró noches de estudio, apuntes subrayados, resúmenes y momentos de agotamiento, dejando claro que se puede estudiar y trabajar al mismo tiempo.
Además de su flamante título, Lola lanzó recientemente una marca de ropa junto a su hermano Diego, con el apoyo total de su madre. El emprendimiento, que combina moda y diseño, refleja su costado empresarial y su capacidad para reinventarse fuera de los medios.
Lola está en pareja con Felipe Ossana, analista de marketing en Mercado Libre, con quien mantiene una relación desde hace más de dos años. Se muestran muy unidos, y sus apariciones juntos en redes sociales suelen recibir miles de likes.