Rumor bomba: una foto de Lola Latorre desató versiones de embarazo y revolución en las redes

lola

Lola, fiel a su estilo, demostró con hechos su esfuerzo: mostró noches de estudio, apuntes subrayados, resúmenes y momentos de agotamiento, dejando claro que se puede estudiar y trabajar al mismo tiempo.

Además de su flamante título, Lola lanzó recientemente una marca de ropa junto a su hermano Diego, con el apoyo total de su madre. El emprendimiento, que combina moda y diseño, refleja su costado empresarial y su capacidad para reinventarse fuera de los medios.

Lola está en pareja con Felipe Ossana, analista de marketing en Mercado Libre, con quien mantiene una relación desde hace más de dos años. Se muestran muy unidos, y sus apariciones juntos en redes sociales suelen recibir miles de likes.