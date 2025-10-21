En vivo Radio La Red
Diego Peretti
Netflix
Diego Peretti arrasa en Netflix con la comedia romántica más vista y es la película del año

En Netflix, esta película con Diego Peretti combina humor, romance y segundas oportunidades en una historia que conquistó al público argentino.

El catálogo de Netflix sigue apostando por películas argentinas que logran captar tanto la atención local como la de los espectadores de habla hispana en todo el mundo. Una de las más recientes y celebradas es "Sin hijos", una comedia romántica protagonizada por Diego Peretti, que ha escalado rápidamente en el ranking de las más vistas de la plataforma.

Con su particular mezcla de ternura, ironía y un humor tan cotidiano como punzante, esta historia no solo hace reír, sino que también invita a reflexionar sobre los vínculos familiares, las segundas oportunidades y la manera en que el amor se enfrenta a las responsabilidades de la vida adulta.

La película no ofrece respuestas cerradas, pero sí abre un espacio para el diálogo y la empatía. Su tono liviano, lejos de restarle profundidad, potencia su capacidad de conectar con el público, especialmente con quienes han atravesado procesos de separación, reconstrucción afectiva o paternidad en solitario.

Sin hijos Netflix 2

De qué trata "Sin hijos" en Netflix

Sin hijos no es la típica comedia romántica de enredos. En cambio, ofrece una visión adulta y sincera sobre la paternidad y las relaciones sentimentales. La trama gira en torno a Gabriel, interpretado por Diego Peretti, un hombre separado que ha construido su vida alrededor de su hija Sofía, una nena de apenas ocho años.

Su mundo, que parece equilibrado y tranquilo, cambia por completo cuando Vicky, una antigua amiga (interpretada por la reconocida actriz española Maribel Verdú), regresa inesperadamente a su vida. Entre ambos renace una atracción que parecía dormida, pero pronto surge un problema: Vicky no quiere saber nada con tener hijos.

Este conflicto central da origen a una cadena de situaciones cómicas y emotivas. Gabriel decide ocultar la existencia de su hija, generando un enredo que se vuelve cada vez más difícil de sostener. La película retrata con precisión cómo una mentira bienintencionada puede terminar revelando las verdades más profundas sobre el amor y la identidad.

Sin hijos Netflix 3

Diego Peretti brilla en Netflix con "Sin hijos"

El papel de Diego Peretti en esta película reafirma su capacidad para moverse entre el humor y el drama con naturalidad. Su interpretación de un padre vulnerable pero encantador logra conectar con el espectador desde el primer momento.

A lo largo de su carrera, Peretti ha demostrado ser uno de los actores más versátiles del cine y la televisión argentinos. Desde su participación en comedias como No sos vos, soy yo hasta producciones más intensas como El reino, su presencia en pantalla siempre genera empatía.

En Sin hijos, el actor logra transmitir la dualidad de un hombre que intenta rehacer su vida sin dejar de ser un padre presente. Su química con Maribel Verdú es uno de los grandes aciertos de la película, aportando dinamismo y credibilidad a una historia que podría haber caído fácilmente en los clichés del género.

Sin hijos Netflix 1

El elenco de "Sin hijos" con Diego Peretti

  • Diego Peretti
  • Maribel Verdú
  • Guadalupe Manent
  • Martín Piroyansky
  • Horacio Fontova
  • Marina Bellati
  • Guillermo Arengo
  • Pablo Rago

Por qué ver la película "Sin hijos" en Netflix

Si bien se estrenó hace un tiempo, Sin hijos volvió a posicionarse entre las películas más vistas gracias al boca a boca y a su revalorización en las redes. En un panorama donde abundan los thrillers y las series de acción, esta comedia romántica se siente como un respiro.

Es ideal para quienes buscan una historia ligera pero significativa, con actuaciones sólidas y un mensaje esperanzador sobre las segundas oportunidades. Y, sobre todo, porque ver a Diego Peretti en un registro tan humano y cercano siempre es un placer.

Sin Hijos Netflix 2.jpg

Netflix y el auge de las producciones argentinas

El éxito de Sin hijos confirma una tendencia: Netflix apuesta cada vez más por el talento argentino. Producciones recientes como El Eternauta, División Palermo o Envidiosa demostraron que las historias locales pueden conquistar al público internacional.

Esta expansión no solo impulsa a los actores y directores nacionales, sino que también refuerza la identidad cultural del cine argentino dentro de una plataforma global. En ese contexto, Sin hijos ocupa un lugar destacado: una película que emociona, hace reír y deja pensando, sin necesidad de efectos ni grandes artificios.

Tráiler de "Sin hijos" en Netflix

