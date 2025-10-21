Diego Peretti arrasa en Netflix con la comedia romántica más vista y es la película del año

Su mundo, que parece equilibrado y tranquilo, cambia por completo cuando Vicky, una antigua amiga (interpretada por la reconocida actriz española Maribel Verdú), regresa inesperadamente a su vida. Entre ambos renace una atracción que parecía dormida, pero pronto surge un problema: Vicky no quiere saber nada con tener hijos.

Este conflicto central da origen a una cadena de situaciones cómicas y emotivas. Gabriel decide ocultar la existencia de su hija, generando un enredo que se vuelve cada vez más difícil de sostener. La película retrata con precisión cómo una mentira bienintencionada puede terminar revelando las verdades más profundas sobre el amor y la identidad.

Diego Peretti brilla en Netflix con "Sin hijos"

El papel de Diego Peretti en esta película reafirma su capacidad para moverse entre el humor y el drama con naturalidad. Su interpretación de un padre vulnerable pero encantador logra conectar con el espectador desde el primer momento.

A lo largo de su carrera, Peretti ha demostrado ser uno de los actores más versátiles del cine y la televisión argentinos. Desde su participación en comedias como No sos vos, soy yo hasta producciones más intensas como El reino, su presencia en pantalla siempre genera empatía.

En Sin hijos, el actor logra transmitir la dualidad de un hombre que intenta rehacer su vida sin dejar de ser un padre presente. Su química con Maribel Verdú es uno de los grandes aciertos de la película, aportando dinamismo y credibilidad a una historia que podría haber caído fácilmente en los clichés del género.

El elenco de "Sin hijos" con Diego Peretti

Diego Peretti

Maribel Verdú

Guadalupe Manent

Martín Piroyansky

Horacio Fontova

Marina Bellati

Guillermo Arengo

Pablo Rago

Por qué ver la película "Sin hijos" en Netflix

Si bien se estrenó hace un tiempo, Sin hijos volvió a posicionarse entre las películas más vistas gracias al boca a boca y a su revalorización en las redes. En un panorama donde abundan los thrillers y las series de acción, esta comedia romántica se siente como un respiro.

Es ideal para quienes buscan una historia ligera pero significativa, con actuaciones sólidas y un mensaje esperanzador sobre las segundas oportunidades. Y, sobre todo, porque ver a Diego Peretti en un registro tan humano y cercano siempre es un placer.

Netflix y el auge de las producciones argentinas

El éxito de Sin hijos confirma una tendencia: Netflix apuesta cada vez más por el talento argentino. Producciones recientes como El Eternauta, División Palermo o Envidiosa demostraron que las historias locales pueden conquistar al público internacional.

Esta expansión no solo impulsa a los actores y directores nacionales, sino que también refuerza la identidad cultural del cine argentino dentro de una plataforma global. En ese contexto, Sin hijos ocupa un lugar destacado: una película que emociona, hace reír y deja pensando, sin necesidad de efectos ni grandes artificios.

