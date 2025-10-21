En vivo Radio La Red
Policiales
policía
Salta
SALTA

Un policía sacó su arma en pleno partido de fútbol: caos, corridas y un efectivo apartado de la fuerza

El final del encuentro entre Ferro de Colonia y Roby Manero terminó con graves incidentes en la Liga del Bermejo. El hecho ocurrió en medio de una pelea entre hinchas, jugadores y árbitros.

Lo que debía ser una tarde de fútbol y celebración terminó en caos y corridas. El partido entre Ferro de Colonia y Roby Manero, por los cuartos de final de la Liga del Bermejo, en Colonia Santa Rosa, Salta, se vio empañado por graves incidentes cuando un policía sacó su arma y apuntó a jugadores e hinchas que se acercaban a increpar al árbitro. El hecho quedó grabado y se hizo vira.

El hecho ocurrió al cierre del partido de vuelta, en una localidad ubicada a más de 300 kilómetros de la capital provincial. En los videos que se viralizaron en redes sociales, se ve al efectivo desenfundar su arma y realizar movimientos amenazantes, mientras varios futbolistas y simpatizantes de Roby Manero, equipo visitante, protestaban por el resultado del encuentro.

Según se observa en las imágenes, el episodio se desató tras el pitazo final, cuando la tensión por el marcador ajustado desembocó en una batalla verbal entre los jugadores y la terna arbitral.

En medio del tumulto, un uniformado sacó su pistola reglamentaria, apuntó hacia el suelo y a los costados para intentar disuadir a los hinchas que se abalanzaban sobre los árbitros. “Durante esos minutos se vivió un momento de terror. Había niños, familias, y el clima era de total descontrol”, relató un testigo en redes sociales.

Embed

Mientras algunos agentes intentaban calmar la situación y rodear al policía, parte de la hinchada descendió de las tribunas y arrojó objetos al campo, lo que agravó el caos y obligó a la intervención de más efectivos.

El policía fue apartado de la fuerza

De acuerdo con el portal El Tribuno, el efectivo fue retirado del lugar por sus compañeros para evitar una escalada del conflicto. Sin embargo, tras la difusión del video, las autoridades decidieron abrirle una investigación interna.

Fuentes oficiales confirmaron que el policía fue separado preventivamente de la fuerza, se le retiró el arma reglamentaria y se inició una causa administrativa para determinar si su accionar violó los protocolos de actuación. “Se aplicó el protocolo habitual ante el uso de fuerza fuera de situaciones calificadas, especialmente en eventos deportivos”, explicaron fuentes policiales.

La investigación busca establecer responsabilidades

Mientras la investigación avanza, la Justicia local y la Policía de Salta trabajan en la recolección de testimonios de árbitros, jugadores y testigos presenciales, además del análisis cuadro por cuadro de los videos del incidente.

El objetivo es determinar si el agente puso en riesgo la integridad de los presentes o si actuó bajo amenaza directa. También se intenta identificar a los hinchas que iniciaron las agresiones y evaluar posibles sanciones disciplinarias para los clubes involucrados.

El resultado deportivo quedó en segundo plano

En lo estrictamente futbolístico, Ferro de Colonia venció 2 a 1 a Deportivo Roby Manero, resultado que le permitió avanzar a las semifinales del torneo tras haber empatado 2-2 en la ida.

Sin embargo, el triunfo quedó totalmente eclipsado por los incidentes, que dejaron una sensación de inseguridad y preocupación entre los dirigentes y las autoridades deportivas del norte argentino. “Esto no puede volver a pasar. Los espectáculos deportivos deben ser espacios de encuentro, no de violencia”, expresó un directivo de la Liga del Bermejo.

