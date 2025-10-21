Un policía sacó su arma en pleno partido de fútbol: caos, corridas y un efectivo apartado de la fuerza

Embed

Mientras algunos agentes intentaban calmar la situación y rodear al policía, parte de la hinchada descendió de las tribunas y arrojó objetos al campo, lo que agravó el caos y obligó a la intervención de más efectivos.

El policía fue apartado de la fuerza

De acuerdo con el portal El Tribuno, el efectivo fue retirado del lugar por sus compañeros para evitar una escalada del conflicto. Sin embargo, tras la difusión del video, las autoridades decidieron abrirle una investigación interna.

Fuentes oficiales confirmaron que el policía fue separado preventivamente de la fuerza, se le retiró el arma reglamentaria y se inició una causa administrativa para determinar si su accionar violó los protocolos de actuación. “Se aplicó el protocolo habitual ante el uso de fuerza fuera de situaciones calificadas, especialmente en eventos deportivos”, explicaron fuentes policiales.

La investigación busca establecer responsabilidades

Mientras la investigación avanza, la Justicia local y la Policía de Salta trabajan en la recolección de testimonios de árbitros, jugadores y testigos presenciales, además del análisis cuadro por cuadro de los videos del incidente.

El objetivo es determinar si el agente puso en riesgo la integridad de los presentes o si actuó bajo amenaza directa. También se intenta identificar a los hinchas que iniciaron las agresiones y evaluar posibles sanciones disciplinarias para los clubes involucrados.

El resultado deportivo quedó en segundo plano

En lo estrictamente futbolístico, Ferro de Colonia venció 2 a 1 a Deportivo Roby Manero, resultado que le permitió avanzar a las semifinales del torneo tras haber empatado 2-2 en la ida.

Sin embargo, el triunfo quedó totalmente eclipsado por los incidentes, que dejaron una sensación de inseguridad y preocupación entre los dirigentes y las autoridades deportivas del norte argentino. “Esto no puede volver a pasar. Los espectáculos deportivos deben ser espacios de encuentro, no de violencia”, expresó un directivo de la Liga del Bermejo.