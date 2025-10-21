La palabra de L-Gante tras denunciar a su exrepresentante Maxi "El Brother": "Quiero..."

Con tono crítico, la conductora opinó sobre el desafío que enfrenta el músico: “Acá permitime dudar: le va a costar encontrar gente de confianza”.

Por último, Yanina leyó otro mensaje en el que L-Gante detalló cómo está manejando la situación actual: “Me pone: ‘Por ahora solo anulé la gestión y voy a tratar de cumplir con lo que había pendiente’”.

Como cierre, Latorre reveló un dato que generó sorpresa en el estudio: el valor de un show del referente de la cumbia 420 ronda los 45 millones de pesos. “Piensen en la cantidad de shows que mete, ¿dónde está la plata?”, se preguntó.

¿Qué pasó entre L-Gante y su exrepresentante Maxi "El Brother"?

La pelea entre L-Gante y su exmanager Maxi “El Brother” sigue dando que hablar. Esta vez fue Maxi quien decidió salir al cruce de las versiones en el programa Puro Show, donde sorprendió con sus declaraciones al intentar desmentir los rumores sobre un supuesto contrato fuera de regla y los desacuerdos económicos que lo enfrentan con el músico.

Durante el ciclo, se reprodujo un audio que Maxi envió directamente a Pochi, en el que intentó dar su punto de vista sobre la situación. “Sí, tenemos nuestras diferencias, estamos hablando, pero no hay ninguna denuncia, que yo sepa. Después lo del dinero, eso no es así. Eso se aclarará, obvio. Se rendirán cuentas de ambos lados y listo”, se lo escucha decir en el mensaje emitido en vivo.

Además, el exrepresentante se refirió a las versiones que lo relacionan con un contrato fuera de norma. “No entiendo a qué se refiere el contrato ilegal. Si es el que tiene conmigo o que algún contrato de alguna presentación”, expresó. También explicó que los motivos detrás del quiebre con el artista fueron “lo mismo de siempre. Discusiones por cada uno tener diferentes criterios o diferentes modos de resolver, de hacer las cosas, nada más. Pero bueno, hay que ver cómo se desarrolla todo esto”, cerró.

Luego de que se difundieran los audios, los integrantes del programa analizaron sus palabras. En ese marco, Angie Balbiani sumó información sobre la situación fiscal de Maxi “El Brother”. “Buscándolo a Maxi ‘El Brother’ aparece como un monotributista de categoría F, que puede cobrar por año 33.809.379. La realidad es que es poca plata para todo el monto que está pidiendo L-Gante en los medios”, comentó, y luego agregó: “O está mal catalogado Maxi El Brother o L-Gante está pidiendo sumas que no tienen nada que ver con la realidad”.