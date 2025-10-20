El video en vivo de la hermana de Lara que está generando polémica en las redes

La reacción del streamer fue de completa sorpresa, pero lo que vino después generó un fuerte debate. El joven, intentando continuar la charla, le pregunta por uno de los nombres que más circula en los rumores del caso: Pequeño J, presunto implicado en el crimen.

“¿Y qué pensás de Pequeño J?”, pregunta el chico. “Es un perejil”, responde ella con seguridad.

Lejos de mostrarse afectada, la hermana continuó con una serie de frases que llamaron la atención por su tono. “Hay rumores de que era el novio de una de las chicas”, insiste el streamer. “Mentira. La tele inventa un montón. Todo lo que dijeron es un 10% de lo que pasó”, remata ella.

Esas palabras fueron suficientes para desatar una ola de reacciones. En cuestión de minutos, los usuarios expresaron su repudio y acusaron a la joven de banalizar una tragedia y buscar fama en lugar de usticia.

La actitud de la hermana generó una fuerte controversia. Muchos internautas consideraron que su forma de hablar del tema parecía desinteresada, incluso liviana, mientras que otros defendieron su derecho a expresarse como quisiera.