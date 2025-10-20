En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Femicidio
Florencio Varela
Triple femicidio

El video en vivo de la hermana de Lara que está generando polémica en las redes

Triple femicidio y escándalo en redes: el video de la actitud de la hermana de Lara que generó repudio total en las redes. Miralo.

El video en vivo de la hermana de Lara que está generando polémica en las redes

El brutal triple femicidio de Florencio Varela, que conmocionó al país por la crueldad del ataque, sigue sumando capítulos que dividen opiniones. Mientras la Justicia continúa investigando el asesinato de Lara, Morena y Brenda, tres jóvenes que fueron torturadas y ejecutadas con saña, una inesperada situación en redes sociales desató una nueva ola de indignación.

Leé también Pablo Laurta le respondió a la prensa por los crímenes y lanzó una estremecedora frase: "Mi hijo..."
Pablo Laurta rompió el silencio al llegar a Córdoba: Hice lo necesario...

Esta vez, la polémica no se centra en los sospechosos, sino en la actitud de la hermana de una de las víctimas, quien protagonizó un vivo en las redes que terminó viralizándose y generando repudio en miles de usuarios.

En medio del dolor, la sorpresa llegó desde un directo en redes sociales. Allí, la hermana de Lara, una de las tres jóvenes asesinadas, participó en una charla con un streamer que rápidamente se volvió tema de conversación.

En un momento del vivo, la joven le pregunta directamente alstreamer: “¿Qué opinás del caso de las tres chicas asesinadas?”. E, inmediatamente, le confiesa: “Soy la hermana de Lara.”

La reacción del streamer fue de completa sorpresa, pero lo que vino después generó un fuerte debate. El joven, intentando continuar la charla, le pregunta por uno de los nombres que más circula en los rumores del caso: Pequeño J, presunto implicado en el crimen.

“¿Y qué pensás de Pequeño J?”, pregunta el chico. “Es un perejil”, responde ella con seguridad.

Lejos de mostrarse afectada, la hermana continuó con una serie de frases que llamaron la atención por su tono. “Hay rumores de que era el novio de una de las chicas”, insiste el streamer. “Mentira. La tele inventa un montón. Todo lo que dijeron es un 10% de lo que pasó”, remata ella.

Esas palabras fueron suficientes para desatar una ola de reacciones. En cuestión de minutos, los usuarios expresaron su repudio y acusaron a la joven de banalizar una tragedia y buscar fama en lugar de usticia.

La actitud de la hermana generó una fuerte controversia. Muchos internautas consideraron que su forma de hablar del tema parecía desinteresada, incluso liviana, mientras que otros defendieron su derecho a expresarse como quisiera.

Embed
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Femicidio Florencio Varela
Notas relacionadas
Revelan por qué Laurta, el doble femicida, se cambió el apellido paterno: en qué casos es posible hacerlo
La fuerte frase de Pablo Laurta sobre el doble femicidio en Córdoba: "Yo fui a..."
La fiscal que investiga a Pablo Laurta habló sobre la salud mental del femicida: "Es imputable"

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar