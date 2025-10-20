En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Thiago Medina
Gran Hermano
Atención

Escándalo, denuncia y robo en el babyshower de la melliza de Thiago Medina

Escándalo en el babyshower de la hermana de Thiago Medina: denuncian un robo durante el festejo, “Sabemos quién fue”. Enterate.

Escándalo, denuncia y robo en el babyshower de la melliza de Thiago Medina

Lo que debía ser una jornada de celebración, emoción y alegría terminó en un verdadero escándalo. Durante el baby shower de Brisa, la hermana melliza de Thiago Medina, el ex participante de Gran Hermano, se desató una polémica inesperada: denunciaron un robo en pleno festejo.

Leé también La furia de Alfa con Martín Cirio por sus dichos sobre Thiago Medina: "Es muy..."
la furia de alfa con martin cirio por sus dichos sobre thiago medina: es muy...

El hecho, que rápidamente se viralizó en redes sociales, ocurrió este fin de semana, justo cuando la familia celebraba el milagro de la recuperación de Thiago tras su accidente, y la próxima llegada de un nuevo integrante al clan Medina.

Pero el clima de fiesta se vio empañado cuando uno de los invitados decidió exponer públicamente una situación que, según él, quedó registrada en las cámaras del lugar.

Buenas noches, quería informarles a los que estuvieron ayer en el baby shower de mi hermana, Bri, que se extravió mi teléfono, escribió Lucas, un familiar directo de la agasajada.

Y el texto siguió con un tono que encendió las alarmas: Vimos las cámaras y sabemos que se lo llevaron. Quisiera pensar que fue por equivocación. Si serían tan amables de traerlo a mi casa, se los agradecería”.

La frase sabemos quién fue” desató un vendaval de comentarios y especulaciones. En pocos minutos, el mensaje empezó a y varios asistentes al evento comenzaron a debatir qué había pasado realmente y quién podría ser la persona señalada.

Según trascendió, el baby shower se realizó en una casa de eventos de la zona oeste del Gran Buenos Aires,unsalón que cerraron gracias al famoso canje. Allí, además de familiares y amigos íntimos, participaron varios allegados a Tiago, que todavía se recupera de su internación tras el grave accidente que había conmocionado a sus seguidores semanas atrás.

Fuentes cercanas a la familia contaron que las cámaras de seguridad del lugar registraron el momento exacto en que una persona tomaba un teléfono celular de una de las mesas. Aunque el video todavía no se difundió públicamente, se supo que ya estaría identificado el presunto responsable.

Embed
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Thiago Medina Gran Hermano
Notas relacionadas
Daniela Celis contó cómo reaccionó Thiago Medina al enterarse de la polémica burla de Martín Cirio
El posteo de Thiago Medina que preocupó a todos por un dato alarmante
El desagradable comentario de Martín Cirio al opinar sobre la imagen de Thiago Medina tras su grave accidente

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar