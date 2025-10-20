Escándalo, denuncia y robo en el babyshower de la melliza de Thiago Medina

Y el texto siguió con un tono que encendió las alarmas: “Vimos las cámaras y sabemos que se lo llevaron. Quisiera pensar que fue por equivocación. Si serían tan amables de traerlo a mi casa, se los agradecería”.

La frase “sabemos quién fue” desató un vendaval de comentarios y especulaciones. En pocos minutos, el mensaje empezó a y varios asistentes al evento comenzaron a debatir qué había pasado realmente y quién podría ser la persona señalada.

Según trascendió, el baby shower se realizó en una casa de eventos de la zona oeste del Gran Buenos Aires,unsalón que cerraron gracias al famoso canje. Allí, además de familiares y amigos íntimos, participaron varios allegados a Tiago, que todavía se recupera de su internación tras el grave accidente que había conmocionado a sus seguidores semanas atrás.

Fuentes cercanas a la familia contaron que las cámaras de seguridad del lugar registraron el momento exacto en que una persona tomaba un teléfono celular de una de las mesas. Aunque el video todavía no se difundió públicamente, se supo que ya estaría identificado el presunto responsable.