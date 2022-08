Exclusivo América TV y A24 | Habló la denunciante de Sebastián Villa: "Me arruinó la vida"

Embed

Sebastián Villa: el relato sobre la noche que la golpeó y la abusó

La mujer contó que "estaban bien", y que aunque "en el asado, empezaron las miradas feas y lo notaba enojado", ella "no pensaba que fuera conmigo, ni que fuera de esa magnitud",

Recordó: "Nosotros teníamos invitados en la casa, pero se fueron, nos quedamos solos. Ya nos íbamos a dormir. Estaba todo bien, como siempre. Cuando nos acostamos, el primer golpe de él. Yo estaba en su pecho cuando él me levanta de la nuca. Yo intento irme de la habitación".

Y continuó: "Pensé que había hecho algo mal, pero no entiendo la razón todavía. Yo le preguntaba si le había hecho algo mal y me decía 'usted siempre ha sido una buena mujer'. Nunca lo entendí ni lo voy a entender".

En su testimonio, indicó que le golpeó la cara y que trataba de calmarlo sin éxito: "Me preguntaba por compañeros, y trataba de calmarlo, pero no podía. En un momento me rendí. Estaba cerrada la habitación, afuera su guardaespaldas. Lo normal sería que cuando te ve mal, dejarte. Dejarte que te fueras. Cuando yo empiezo a forcejear para irme, me empezó a asfixiar y todo".

Señaló que "después de todo, él trataba de que no lo tome tan así. Que me limpie la cara porque había gente afuera y no quería que me vieran así".

La entrevista completa de Tamara Doldán en América TV

Cuando se iniciará el juicio contra Sebastián Villa, el delantero de Boca

Esta no es la única causa penal que involucra a Villa, ya que el delantero de Boca será sometido a un juicio entre el 19 y 21 de septiembre, próximos en otro expediente que le inició una expareja suya por las lesiones y amenazas sufridas en abril del 2020 en la casa que compartían en la localidad bonaerense de Canning.

En el marco de ese expediente, una jueza correccional de Lomas de Zamora ordenó la prohibición de salida del país, entre otras medidas, aunque el futbolista ya obtuvo dos autorizaciones especiales para abandonar el territorio por cuestiones laborales con su club.