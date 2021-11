Femicidio de Brisa: ¿qué se sabe hasta ahora del crimen de la joven que fue estrangulada con un jean?

“La chica lamentablemente fue estrangulada con su propio pantalón en medio de un ataque sexual”, dijo el fiscal a cargo de la investigación, Ernesto Daniel Ichazo, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 de Berazategui, en declaraciones a Miradas al Sur.

“Me di vuelta y Brisa se estaba yendo con Iván Morales (el detenido)”, aseguró la prima de Brisa con quien ella había ido a la fiesta, además agregó: “Mi prima no quería ir, el pibe la estaba llevando del brazo”.

El único acusado del femicidio fue reconocido como Hugo Iván Morales de 23 años, a quien Brisa habría conocido la noche del viernes cuando asistió a la fiesta.

Morales fue la última persona con la que vieron a Brisa, y cerca de las 6 de la madrugada ambos se retiraron juntos. Efectivos de la Comisaría 4ta de Berazategui lo detuvieron este domingo por la tarde: estaba lleno de rasguños en el cuerpo y la cara.

Amigos y parientes de la Brisa la despidieron a través de las redes sociales y reclamaron justicia por el femicidio.

“Nunca voy a aceptar que hayas perdido la vida, porque no la perdiste, te la arrancaron. No dejo de pensar en vos y no te voy a olvidar nunca. Nunca voy a dejar de llorarte. Nunca se van a acabar estos días de luto. Le pido a Dios que me ayude a entender por qué te paso a vos”, escribió una de sus amigas.

“¿Qué pasa loco? ¿No podemos salir una noche a divertirnos? ¿A salir de nuestra rutina de madres? ¿Por qué tenemos que salir con miedo? Dejaron una familia destrozada y un bebé sin su madre”, publicó otra amiga de la joven.