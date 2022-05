Femicidio en el Gran Rosario: luego de que atraparan al sospechoso de asesinar y enterrar a su ex mujer, la familia reclama justicia

Karen, la hija de la mujer que fue asesinada, estuvo en la marcha exigiendo justicia por su mamá. La joven de 26 años dialogó con Telenoche Rosario y agradeció el trabajo de Marisol Fabrro, fiscal a cargo de la investigación.

“El viernes estuvieron haciendo el allanamiento con él (Gregorio Brítez) adentro de la casa y no lo detuvieron, no hicieron nada. El fiscal que estaba antes no tenía nada. Yo le decía muchas cosas y aportaba datos y el fiscal no hacía nada”, se quejó Karen.

La joven, madre de 3 hijos, fue quien encabezó la búsqueda de Nora luego de que esta desapareciera el 22 de abril. “Tengo que seguir”, dijo.

Por otra parte, Brítez quedó detenido en la ciudad de Posadas y está siendo acusado como principal sospechoso del femicidio de Nora Escobar.

Brítez tenía denuncias previas por violencia de género y una orden de restricción de acercamiento. El hombre está a la espera de ser trasladado a Rosario para la audiencia imputativa por el crimen de Escobar.