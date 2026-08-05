Femicidio de Mailén Antonich: allanaron la casa de su exsuegra y secuestraron una pieza clave para la investigación

Esas advertencias ya habían sido mencionadas públicamente por la familia de la víctima. Días atrás, Mariana, cuñada de Mailén, reveló en una entrevista con A24 que la joven les había manifestado su temor. "Ella me dijo que su exsuegra las quería matar a ella y a su propia hija", aseguró. Ahora, esas presuntas amenazas forman parte de las hipótesis que analizan los fiscales.

Los celulares serán peritados

En el allanamiento realizado este martes, los efectivos secuestraron varios celulares y dispositivos tecnológicos que serán analizados por especialistas.

Los investigadores intentarán recuperar conversaciones, llamadas, mensajes y otros registros digitales que permitan establecer el posible móvil del crimen y el grado de participación de las personas bajo investigación.

Allanaron la casa de su exsuegra y secuestraron una pieza clave para la investigación. (Foto: Policía)

Además, durante la pesquisa surgió otro dato considerado clave: la Justicia detectó un vínculo cercano entre la familia del padre del primer hijo de Mailén y uno de los dos hombres detenidos, señalados como presuntos autores materiales del femicidio. Ese nexo es ahora uno de los principales ejes de la investigación para determinar si existió una planificación previa del ataque.

Un obstáculo en la investigación

La causa también enfrenta una dificultad importante. Según indicaron fuentes judiciales, los investigadores no pudieron acceder a las imágenes de las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) del partido de General Pueyrredón, ya que esos equipos no estaban funcionando al momento en que ocurrió el crimen.

La ausencia de esas grabaciones complicó la reconstrucción de los movimientos de la víctima y de los sospechosos durante las horas previas al hallazgo del cuerpo.

La Justicia busca determinar si el crimen de la joven de 25 años fue planificado. (Foto: redes sociales)

Cómo fue el femicidio de Mailén Antonich

Mailén Antonich desapareció después de salir de su casa para asistir a lo que creía que sería una entrevista de trabajo. Tras casi 48 horas de intensa búsqueda, fueron sus propios familiares quienes encontraron su cuerpo oculto debajo de un contenedor de basura en la zona de Punta Cantera, en Mar del Plata.

Por el caso permanecen detenidos dos hombres de 26 y 27 años, quienes fueron interceptados cuando, según la investigación, intentaban prender fuego la ropa que pertenecía a la víctima.

La autopsia confirmó que Mailén murió a causa de una grave hemorragia provocada por una puñalada en el cuello. Además, los peritos determinaron que presentaba múltiples lesiones compatibles con un violento ataque.