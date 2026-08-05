En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Femicidio
Allanamiento
Investigación

Femicidio de Mailén Antonich: allanaron la casa de su exsuegra y secuestraron una pieza clave para la investigación

La Justicia busca determinar si el crimen de la joven de 25 años fue planificado. Un testimonio apuntó contra la exsuegra, que ya había sido denunciada por presuntas amenazas.

Banner Seguinos en google DESK
Allanaron la casa de su exsuegra y secuestraron una pieza clave para la investigación. (Foto: captura)

Allanaron la casa de su exsuegra y secuestraron una pieza clave para la investigación. (Foto: captura)

La investigación por el femicidio de Mailén Antonich, la joven de 25 años asesinada en Mar del Plata, sumó un nuevo capítulo con un allanamiento ordenado por la Justicia en la vivienda de su exsuegra. La mujer quedó bajo la lupa tras el aporte de un testimonio considerado relevante para la causa.

Leé también "Querían matarla": la amenaza que Johana Mailén había contado días antes del femicidio
Familiares de Johana Mailén aseguraron que, días antes de desaparecer, la joven les contó que la madre de una expareja estaba buscando personas para matarla. (Foto: captura de pantalla)

Durante el procedimiento, los investigadores secuestraron teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos que serán sometidos a peritajes para determinar si contienen mensajes, llamadas o cualquier otro elemento que permita reconstruir las horas previas al crimen y establecer si el asesinato fue premeditado.

Según trascendió, una de las principales líneas de investigación apunta a determinar si el ataque fue planificado y si existieron personas que colaboraron en su ejecución.

Mailén Antonich era madre de dos hijos. El padre del mayor mantenía una denuncia por incumplimiento del pago de la cuota alimentaria y, de acuerdo con la investigación, la madre de ese hombre había amenazado de muerte a la joven en distintas oportunidades.

Esas advertencias ya habían sido mencionadas públicamente por la familia de la víctima. Días atrás, Mariana, cuñada de Mailén, reveló en una entrevista con A24 que la joven les había manifestado su temor. "Ella me dijo que su exsuegra las quería matar a ella y a su propia hija", aseguró. Ahora, esas presuntas amenazas forman parte de las hipótesis que analizan los fiscales.

Los celulares serán peritados

En el allanamiento realizado este martes, los efectivos secuestraron varios celulares y dispositivos tecnológicos que serán analizados por especialistas.

Los investigadores intentarán recuperar conversaciones, llamadas, mensajes y otros registros digitales que permitan establecer el posible móvil del crimen y el grado de participación de las personas bajo investigación.

Allanaron la casa de su exsuegra y secuestraron una pieza clave para la investigación. (Foto: Policía)

Allanaron la casa de su exsuegra y secuestraron una pieza clave para la investigación. (Foto: Policía)

Además, durante la pesquisa surgió otro dato considerado clave: la Justicia detectó un vínculo cercano entre la familia del padre del primer hijo de Mailén y uno de los dos hombres detenidos, señalados como presuntos autores materiales del femicidio. Ese nexo es ahora uno de los principales ejes de la investigación para determinar si existió una planificación previa del ataque.

Un obstáculo en la investigación

La causa también enfrenta una dificultad importante. Según indicaron fuentes judiciales, los investigadores no pudieron acceder a las imágenes de las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) del partido de General Pueyrredón, ya que esos equipos no estaban funcionando al momento en que ocurrió el crimen.

La ausencia de esas grabaciones complicó la reconstrucción de los movimientos de la víctima y de los sospechosos durante las horas previas al hallazgo del cuerpo.

La Justicia busca determinar si el crimen de la joven de 25 años fue planificado. (Foto: redes sociales)

La Justicia busca determinar si el crimen de la joven de 25 años fue planificado. (Foto: redes sociales)

Cómo fue el femicidio de Mailén Antonich

Mailén Antonich desapareció después de salir de su casa para asistir a lo que creía que sería una entrevista de trabajo. Tras casi 48 horas de intensa búsqueda, fueron sus propios familiares quienes encontraron su cuerpo oculto debajo de un contenedor de basura en la zona de Punta Cantera, en Mar del Plata.

Por el caso permanecen detenidos dos hombres de 26 y 27 años, quienes fueron interceptados cuando, según la investigación, intentaban prender fuego la ropa que pertenecía a la víctima.

La autopsia confirmó que Mailén murió a causa de una grave hemorragia provocada por una puñalada en el cuello. Además, los peritos determinaron que presentaba múltiples lesiones compatibles con un violento ataque.

En pocas palabras

  • Investigación: Allanaron la casa de la exsuegra de Mailén Antonich en busca de pruebas clave.
  • Sospechas: Se investiga si el femicidio fue planificado y si la exsuegra amenazó a la víctima.
  • Evidencia: Secuestraron celulares y otros dispositivos electrónicos para peritajes.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Femicidio Allanamiento
Notas relacionadas
Mar del Plata: vecinos intentaron derribar las rejas de la Jefatura por el femicidio de Mailén
Detenidos por el femicidio de Johana: quiénes son y qué pruebas los complican
Femicidio en Mar del Plata: los estremecedores detalles de la autopsia de Johana

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar