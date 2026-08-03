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"Querían matarla": la amenaza que Johana Mailén había contado días antes del femicidio

La Justicia mantiene dos detenidos por el femicidio de la joven de 25 años. Familiares aseguran que días antes de desaparecer les contó que la madre de una expareja buscaba personas para matarla y también amenazaba a una de sus hijas. El fiscal ordenó el secreto de sumario mientras avanzan distintas líneas de investigación.

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Familiares de Johana Mailén aseguraron que

Familiares de Johana Mailén aseguraron que, días antes de desaparecer, la joven les contó que la madre de una expareja estaba buscando personas para matarla. (Foto: captura de pantalla)

La Justicia investiga el femicidio de Johana Mailén Antonich en Mar del Plata con dos hombres detenidos e imputados por el crimen. En el marco de la causa, familiares de la joven denunciaron que había recibido amenazas de muerte por parte de la exsuegra de una expareja y pidieron que esa situación sea incorporada a la investigación.

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La causa tiene como imputados a Agustín Díaz, sereno del lugar donde fue hallado el cuerpo, y José Luis Aquino. Mientras avanzan las medidas de prueba, el fiscal Russo dispuso el secreto de sumario por 48 horas.

La denuncia de la familia

Familiares de Johana Mailén sostienen que días antes de su desaparición la joven mantuvo una conversación con una ex cuñada, con quien seguía teniendo una relación cercana pese a la separación de su expareja, identificada como Diego.

Según el testimonio de Mariana, cuñada de Mariana, ambas mujeres se reunieron el viernes previo al crimen y durante ese encuentro surgió una preocupación vinculada a presuntas amenazas.

"Tenemos la sospecha porque el viernes yo hablo con Mailén, que va a mi casa, y comenta que la cuñada llorando le decía que tenía miedo porque la madre quería matar a Mailén y a ella, que es su propia hija", expresó Mariana a A24.

La familiar también describió el vínculo que mantenían ambas mujeres: "La ex cuñada de Mailén se juntaba siempre con ella. Iba a la casa, comía, es más, ellas se decían que eran como hermanas".

De acuerdo con ese relato, Johana Mailén regresó afectada tras la reunión. "Yo la veo que se va como a la parada de colectivo y vuelve llorando".

Además, aseguró que la joven le comentó directamente el contenido de las amenazas: "Me dijo que supuestamente la mamá estaba queriendo buscar dos personas para que me maten a mí y a ella".

Las hipótesis que analiza la Justicia

A partir de la información aportada por familiares, una de las líneas que se busca profundizar es la posible vinculación entre esas amenazas y el femicidio. Los allegados de la víctima también solicitaron que se investiguen otros vínculos de la joven, entre ellos el de un remisero que habría tenido contacto con ella.

En paralelo, los investigadores trabajan sobre el análisis de redes sociales y conversaciones de WhatsApp para reconstruir los últimos movimientos de Johana Mailén y determinar su ubicación antes del crimen.

Por otra parte, el informe preliminar de la autopsia no detectó signos de abuso sexual. Sin embargo, esa posibilidad todavía no fue descartada de manera definitiva y continúa siendo materia de investigación.

La desaparición y el hallazgo

Johana Mailén Antonich, de 25 años y madre de dos niñas de 1 y 6 años, desapareció el viernes luego de salir de su casa para asistir a una supuesta entrevista laboral.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por sus familiares, la joven había sido contactada a través de Facebook por una persona que le ofreció un empleo y la citó en un lugar identificado como "Balneario Punta Mogotes Cero", que posteriormente se comprobó que no existía.

Como parte del supuesto proceso de contratación también le solicitaron una fotografía para confeccionar un carnet. Según la familia, un remis pasó a buscarla y, una vez en el lugar indicado, habría sido recibida por otras personas.

Al no poder comunicarse con ella, familiares y allegados comenzaron a reconstruir por sus propios medios sus últimos movimientos. El cuerpo de la joven fue encontrado en una zona costera al sur de Mar del Plata.

En las últimas horas se realizó el sepelio de Johana Mailén, mientras la Justicia continúa reuniendo pruebas para esclarecer las circunstancias del femicidio.

En pocas palabras

  • Investigan femicidio: Dos hombres detenidos por el crimen de Johana Mailén en Mar del Plata.
  • Amenazas previas: Familiares denuncian que la víctima alertó sobre amenazas de muerte por parte de una exsuegra.
  • Avance judicial: El fiscal ordenó el secreto de sumario por 48 horas mientras avanzan las pruebas.
Resumen generado por Thinkindot AI
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