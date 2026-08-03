"Querían matarla": la amenaza que Johana Mailén había contado días antes del femicidio

"Tenemos la sospecha porque el viernes yo hablo con Mailén, que va a mi casa, y comenta que la cuñada llorando le decía que tenía miedo porque la madre quería matar a Mailén y a ella, que es su propia hija", expresó Mariana a A24.

La familiar también describió el vínculo que mantenían ambas mujeres: "La ex cuñada de Mailén se juntaba siempre con ella. Iba a la casa, comía, es más, ellas se decían que eran como hermanas".

De acuerdo con ese relato, Johana Mailén regresó afectada tras la reunión. "Yo la veo que se va como a la parada de colectivo y vuelve llorando".

Además, aseguró que la joven le comentó directamente el contenido de las amenazas: "Me dijo que supuestamente la mamá estaba queriendo buscar dos personas para que me maten a mí y a ella".

Las hipótesis que analiza la Justicia

A partir de la información aportada por familiares, una de las líneas que se busca profundizar es la posible vinculación entre esas amenazas y el femicidio. Los allegados de la víctima también solicitaron que se investiguen otros vínculos de la joven, entre ellos el de un remisero que habría tenido contacto con ella.

En paralelo, los investigadores trabajan sobre el análisis de redes sociales y conversaciones de WhatsApp para reconstruir los últimos movimientos de Johana Mailén y determinar su ubicación antes del crimen.

Por otra parte, el informe preliminar de la autopsia no detectó signos de abuso sexual. Sin embargo, esa posibilidad todavía no fue descartada de manera definitiva y continúa siendo materia de investigación.

La desaparición y el hallazgo

Johana Mailén Antonich, de 25 años y madre de dos niñas de 1 y 6 años, desapareció el viernes luego de salir de su casa para asistir a una supuesta entrevista laboral.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por sus familiares, la joven había sido contactada a través de Facebook por una persona que le ofreció un empleo y la citó en un lugar identificado como "Balneario Punta Mogotes Cero", que posteriormente se comprobó que no existía.

Como parte del supuesto proceso de contratación también le solicitaron una fotografía para confeccionar un carnet. Según la familia, un remis pasó a buscarla y, una vez en el lugar indicado, habría sido recibida por otras personas.

Al no poder comunicarse con ella, familiares y allegados comenzaron a reconstruir por sus propios medios sus últimos movimientos. El cuerpo de la joven fue encontrado en una zona costera al sur de Mar del Plata.

En las últimas horas se realizó el sepelio de Johana Mailén, mientras la Justicia continúa reuniendo pruebas para esclarecer las circunstancias del femicidio.