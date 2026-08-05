Detuvieron a un hombre que amenazó de muerte a Javier Milei en redes sociales

El detenido se presentaba en TikTok como "el sicario de los kirchneristas" y había difundido mensajes intimidatorios contra el presidente y su familia. (Foto: captura de pantalla)

Las amenazas contra Milei

A lo largo del video, el hombre dirigió reiteradas amenazas hacia el presidente: “Javier Milei, te quiero matar. ¿Sabés por qué te quiero matar? Porque mi gente no te quiere. Javier Milei, quiero que me cumplas. ¿Tu vida tiene precio? No tiene precio tu vida. Bueno, entonces me vas a tener que hacer caso a mi. ¿Sabés quién soy yo? El jefe de la mafia", sostuvo.

La grabación fue realizada al aire libre, con una pared gris de fondo y bajo un cielo nublado. En otro tramo del mensaje, el sospechoso manifestó su apoyo a la dirigente de Unión por la Patria Mayra Mendoza y pidió que reemplazara a Milei en la Presidencia.

“(Milei) Bajate como presidente. Mayra Mendoza, presidenta. Javier Milei, cumplime. Cumplime porque, te vuelvo a repetir, tu vida no tiene precio. Soy una persona que nací maldita. Soy bueno con los buenos, pero malo con los malos. Y si mi gente no te quiere, yo tampoco te quiero”, expresó.

Las amenazas escalaron con el correr de la grabación. En uno de los fragmentos más graves, el hombre afirmó: “Javier Milei, plata o plomo. Te voy a secuestrar a toda tu familia”.

También agregó: “Mayra, no tengas miedo. Nadie te va a pasar nada. Sos presidenta Mayra. Villa El Monte presente. Javier Milei, tengo sicarios de mi lado, toda la vida tuve sicarios, gente que mata porque le gusta matar. Javier Milei, es mi último video para vos. Bajate como presidente. Te quedan horas de vida, a vos y a tu familia. Argentina”.

Cómo lograron identificarlo

A partir de la difusión del video, intervino el Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista, dependiente de la Superintendencia de Investigaciones Federales del Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina.

Los efectivos realizaron tareas de ciberpatrullaje en fuentes abiertas y análisis de redes sociales para determinar la identidad del autor de las publicaciones.

Los efectivos detuvieron al imputado y secuestraron un teléfono celular, un gabinete de computadora, auriculares, un arma de fabricación casera tipo tumbera, réplicas de fusiles de aire comprimido, municiones para esas réplicas y otros elementos. (Foto: captura de pantalla)

Como resultado de esas tareas, los investigadores lograron identificar al sospechoso y vincularlo con un domicilio ubicado en Quilmes.

Con las pruebas reunidas, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 7, a cargo de María Romilda Servini, con intervención de la Secretaría N° 13 de Pablo Lemos, ordenó el allanamiento de la vivienda.

El allanamiento y los elementos secuestrados

Durante el procedimiento, los efectivos detuvieron al imputado y secuestraron un teléfono celular, un gabinete de computadora, auriculares, un arma de fabricación casera tipo tumbera, réplicas de fusiles de aire comprimido, municiones para esas réplicas y otros elementos que serán sometidos a peritajes.

El acusado quedó alojado en condición de incomunicado y a disposición de la Justicia federal, mientras continúan las actuaciones por el delito de amenazas.

Tras el operativo, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, destacó el resultado de la investigación y publicó un mensaje en la red social X.

“Detuvimos en Quilmes a un hombre que amenazó de muerte al presidente Javier Milei a través de redes sociales, donde se presentaba como sicario", detalló la ministra. Y agregó: "Que les quede claro: en la Argentina no hay lugar para quienes pretendan intimidar o sembrar miedo. Las hacen, las pagan”.