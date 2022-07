Feroz robo a una mujer embarazada en Villa Tesei: se llevaron hasta la ecografía del bebé

Embed

De inmediato, los ladrones se acercan a la joven y a su pareja cuando cruzan la calle para ir a realizarse un control médico y, si bien el hombre corre y se aleja de los delincuentes, la mujer embarazada no puede hacer lo mismo y es atacada por los individuos que le roban la cartera donde llevaba la ecografía de su bebé.

Según relató la pareja de la mujer, ambos viven a dos cuadras del lugar a donde fueron asaltados, mientras que un vecino señaló que el hombre "se alejó porque si no lo hacía lo acuchillaban" y añadió: "Además, me dijo que les gritaba a los ladrones que no le hicieran nada a su esposa porque estaba embarazada".